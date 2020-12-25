中大醫院內鏡收費多較港怡低 病人組織歡迎競爭

下月啟用 承諾第5年接醫局1.76萬專科新症

政府近年透過修訂批地條款，要求新建私院的部分住院病牀服務以套餐式收費，包括港怡醫院及中大醫院。中大醫院承諾五成住院病牀日數以套餐式收費，該比例將逐步遞增至七成。另外，中大醫院承諾運作的第5年起，每年接收醫管局最多1.76萬個專科門診新症及6600宗新日間手術個案，縮短公營醫療輪候時間。

中大醫院暫只公布內視鏡檢查套餐收費，包括胃鏡及大腸鏡，每項檢查分別有鎮靜麻醉及監測麻醉，並因應切除瘜肉及活組織檢查的數量調整套餐價格。日間治療檢查介乎8149元至2.6萬元，住院治療則將病情分為級別1及2，套餐價介乎1萬元至3.6萬元。中大醫院表示，住院日數沒規限，會按臨牀需要決定；定價不包括與手術或醫療程序無關的額外手術、藥物、診斷、專科診治、及雜項費用。

本報比較兩間醫院就上述檢查的日間治療收費，發現18項價目中，中大醫院有16項價目較便宜，略低約100至900元不等。其中兩項大腸鏡檢查（包括切除瘜肉及/或活組織檢查多於3個數量），則較港怡收費貴約1350元。

港怡：會檢視價格 確保競爭力

港怡醫院表示會因應市場、病人及醫生意見等定期檢視價格，以確保具競爭力；並稱提供價格透明度及定額套餐，有助病人安排及知悉價格下決定。

其他收費方面，中大醫院4人標準房租800元，雙人房1440元，單人房2400至4000元，而收費最高的深切治療病房則每6小時8000元。普通科門診服務時間為5天半，診金330元，星期日及公眾假期休息。

林志釉稱套餐收費助保障消費者權益

病人政策連線主席林志釉相信，新私院開業引入競爭，有望令其他私院收費降低，並提供更多選擇讓市民「格價」。他說，市民以往對私院服務較有「戒心」，政府近年在地契要求私院提供套餐式收費，增加透明度，令服務內容更清晰，「唔似以前逐個棉花計錢」。

林又認為，更多私院用套餐收費，會帶動其他私院仿效或下調收費，「無理由同樣服務價錢相差咁多」，有助保障消費者權益。