警解錯英文供辭矛盾 婦脫管理賣淫場所罪

辯方早前爭議，警員到場後以紅色貼紙遮蓋場內一部閉路電視的鏡頭，又拔走另一部閉路電視的電線，事後有攝錄機及記憶卡不翼而飛，惟證物列表不包括相關物品。辯方質疑警方濫權，冒犯公義，要求擱置審訊。

暫委裁判官曾宗堯表示，警員就閉路電視的證供有多處矛盾，例如有警員否認場內有閉路電視，調查案件的督察卻承認指示下屬遮擋攝錄機，以免喬裝警員身分曝光，兩者說法相反。

督察誤解「as such」 官：貽笑大方

曾官提及，該督察曾去信辯方解釋，場內的閉路電視無法運作，「所以（as such）」警方沒有檢取鏡頭及記憶卡，反映兩件事有因果關係。

曾官表示，該督察在庭上被盤問時，猶豫很久後否認「as such」一字有因果關係，自稱犯下手民之誤。曾官指出，「as such」是顯淺易懂的英文字眼，一名督察聲稱不理解其意思，實屬「貽笑大方」及行文粗疏。

惟曾官強調，即使警方檢取了閉路電視鏡頭及記憶卡，現時無證據證明警方「有意為之」，或者刻意剝奪有利被告的證據，而除非紀律部隊濫權情况極端，否則法庭不會終止聆訊，故駁回辯方申請。

不過曾官表示，3名「放蛇」警員供稱被告伍貴平（50歲）向他們推銷技師的手淫服務，但警員作供提及的價錢不同，基於警員口供有重大分歧，裁定被告脫罪。

本報向警方查詢會否跟進涉事警員行動手法，例如展開紀律聆訊，警方稱會研究判辭及檢討案件，並在需要時適當跟進。

【案件編號：KCCC2325/19】