警錄口供未言指控 工人藏激光筆罪脫

一警前後供辭矛盾

被告李遠發（26歲），被指控去年9月2日凌晨在將軍澳寶順路與唐德衝交界管有一支激光筆。裁判官屈麗雯指出，警員石家豪在首份書面供辭稱，被告用激光筆「射向警車5次」，但案發後4個月的第二份供辭又稱，被告五度用激光筆射向他的面和眼，認為做法不尋常。

屈官又稱，石和另一警員為被告錄取口供時，均無向被告提出有關指控。被告有保持緘默權利，但作為專業的警員，有責任向被告清楚指出檢控基礎，認為兩人證供不可靠，故裁定罪名不成立，並駁回控方充公涉案激光筆的申請，稱「本質上激光筆並非攻擊性武器」。

另外去年10月《禁蒙面法》生效後，街上連日出現示威行動。27歲實驗室助理陳樂文涉在屯門井財街外被警員搜出藏有一支激光筆，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨在屯門裁判法院裁決。裁判官李志豪指出，被告的確可用涉案激光筆照向警員或他人，但「可以做」與「意圖做」並非必然共存；單憑被告的裝束和管有的物品，便推斷他有意傷人，並不穩妥，裁定罪名不成立。

未證圖傷人 男生攜摺刀脫罪

除上述兩被告脫罪，一名現年17歲男生今年年初一晚（1月25日）在旺角區被搜出帶針狀的金屬筆及摺刀，早前被控一項管有適合作非法用途的工具罪，昨在西九龍裁判法院亦被裁定罪名不成立。裁判官劉淑嫻稱，涉案兩件物品雖可用作傷人，但沒證據證明被告有意圖傷人。

【案件編號：KTS3008、TMCC453、WKCC1390/20】

（反修例風暴）