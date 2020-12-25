兩青年毀港鐵幕門囚26月

兩被告依次為侍應盧智聰（21歲，圖）、無業林俊（24歲）。兩人聞判後神情冷靜，隨後首被告向旁聽席親友揮手，次被告亦向公眾席人士舉起拇指。

官：社會願景非減刑理據

對於兩人早前求情聲稱，首被告因當時關心次被告而跟隨進入港鐵站，而次被告犯案為了癱瘓港鐵站，防止暴力衝突；練官反駁，這非破壞的理由，兩者邏輯上無聯繫。兩人破壞的並非200萬元的死物，而是整個港鐵的運作、社會的和諧、人與人之間的互信，以及市民安居樂業的權利，又稱兩人對社會的願景並非減刑理據，「手法更與他們爭取民主和平的願景愈行愈遠」。

練官稱兩人雖有情緒問題，但心理正常，就算年輕亦有獨立思考；若法庭不予以嚴懲，便會令社會誤以為年輕人有理想便可為所欲為，故判處兩人即時監禁。

另外，網民去年11月發起「8區遊行」，其間有人在輕鐵天榮站堵路、在天水圍銀座商場破壞商店「優品360」，並向警車投擲石頭。4名涉案青年戚晉浩（18歲）、張天倪（18歲）、張浩一（19歲）及何浩梃（22歲）分別被控襲警、在公眾地方管有攻擊性武器，以及管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。裁判官水佳麗昨在屯門裁判法院裁定，除何浩梃脫罪外，其餘3人罪成，須還押至明年1月14日候判。

天水圍堵路毁舖 3青年勢囚

水官表示，上訴庭近期就相關案件訂下量刑指引，相信各被告清楚明白，亦不要抱「太多不切實際的期望」，就算法庭今次仍為他們索取感化報告，亦不會考慮報告內的任何建議，「只係了解情况」，形容即時監禁「幾乎無可避免」。

【案件編號：DCCC238、TMCC1194/20】

（反修例風暴）