兩青年毀港鐵幕門囚26月

【明報專訊】兩青年去年10月8日闖入已關閉的將軍澳港鐵站，擊碎14道月台玻璃幕門，港鐵事後需花費261萬元維修。兩人早前在區域法院承認入屋犯法罪，法官練錦鴻昨判刑時指出，就算兩人將地鐵站打至「稀巴爛」，「都不會令不滿的政策一夜消失，不會變成人人平等自由，世界不會變成大同」，並稱「暴力就是暴力，並無美化或合理化的餘地」，判兩人各囚26個月。
兩被告依次為侍應盧智聰（21歲，圖）、無業林俊（24歲）。兩人聞判後神情冷靜，隨後首被告向旁聽席親友揮手，次被告亦向公眾席人士舉起拇指。
官：社會願景非減刑理據
對於兩人早前求情聲稱，首被告因當時關心次被告而跟隨進入港鐵站，而次被告犯案為了癱瘓港鐵站，防止暴力衝突；練官反駁，這非破壞的理由，兩者邏輯上無聯繫。兩人破壞的並非200萬元的死物，而是整個港鐵的運作、社會的和諧、人與人之間的互信，以及市民安居樂業的權利，又稱兩人對社會的願景並非減刑理據，「手法更與他們爭取民主和平的願景愈行愈遠」。
練官稱兩人雖有情緒問題，但心理正常，就算年輕亦有獨立思考；若法庭不予以嚴懲，便會令社會誤以為年輕人有理想便可為所欲為，故判處兩人即時監禁。
另外，網民去年11月發起「8區遊行」，其間有人在輕鐵天榮站堵路、在天水圍銀座商場破壞商店「優品360」，並向警車投擲石頭。4名涉案青年戚晉浩（18歲）、張天倪（18歲）、張浩一（19歲）及何浩梃（22歲）分別被控襲警、在公眾地方管有攻擊性武器，以及管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。裁判官水佳麗昨在屯門裁判法院裁定，除何浩梃脫罪外，其餘3人罪成，須還押至明年1月14日候判。
天水圍堵路毁舖 3青年勢囚
水官表示，上訴庭近期就相關案件訂下量刑指引，相信各被告清楚明白，亦不要抱「太多不切實際的期望」，就算法庭今次仍為他們索取感化報告，亦不會考慮報告內的任何建議，「只係了解情况」，形容即時監禁「幾乎無可避免」。
【案件編號：DCCC238、TMCC1194/20】