前文員涉挪客錢 黃馮律師行遭接管 疑違規允非律師代客簽支票 律師會報警

律師會會長彭韻僖表示，黃馮律師行前文員涉挪用客戶款項，已報警處理。她又稱，該律師行嚴重違反《律師帳目規則》第159章附屬法例，包括透支客戶款項，以及容許不合資格的人，即非律師作為客戶帳戶的簽署人以簽支票。她強調，律師會的介入行動屬嚴重措施，只會在特別情况行使賦予的權力，又稱今次介入並不是代替黃馮律師行繼續經營，而是要該律師行結束業務。

未言受影響人數 稱有保險彌償

徐伯鳴劉永強律師行獲聘為「介入中介人」，負責接管黃馮律師行中環總行，以及太子、荃灣及元朗分行的文件、客戶資料等，聯絡有關客戶並建議如何取回款項。彭韻僖建議受影響客戶主動聯絡介入中介人。

對於客戶會否無法取回被律師行挪用的款項，律師會副會長陳澤銘稱，律師會設有保險及責任彌償制度，最壞情况涉事客戶亦「有個保險」，但律師會不可向受影響客戶給予法律意見，他們可考慮另聘律師諮詢更多意見。

陳澤銘又說，案件仍在處理中，未能透露涉及的款項金額及受影響人數；而律師會在2009至2019年間，曾22次介入律師行的業務，今次事件屬本年首宗。

二手樓買賣 黃馮市佔全港最高

根據中原地產研究，黃馮律師行處理大量二手樓宇買賣合約，去年登記二手私人住宅買賣金額有3142億元，全年承辦合約逾100億元的律師行只有3間，其中黃馮市佔率最高，佔4.9%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，律師會介入即「有人接手」，預計現有客戶款項會轉到其他律師行，正處理的樓宇交易也可繼續，買賣雙方應不受影響。

中原料客戶他行接手 買賣不受影響

翻查資料，2014年時有騙徒冒充九龍站凱旋門的單位業主，獲按揭公司批出貸款960萬元，涉事的永信物業按揭於2017年入稟高等法院，稱負責檢閱樓契及準備按揭文件的黃馮律師行失職，未有懷疑借貸人身分及樓契真偽，令按揭公司蒙受損失，要求律師行賠償逾950萬元。

警方回覆，商業罪案調查科於12月22日會見律師會，商討一間律師行專業失德及一宗該律師行民事訴訟事宜，並已派專責隊伍跟進，目前未接獲相關者舉報。