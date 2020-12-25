夜無堂食燈減璀璨 鬧區人潮未散

往年平安夜尖沙嘴會有倒數活動，街頭擠得水泄不通。昨晚人流明顯較少，但有燈飾的地方就有人駐足拍照，亦有情侶購外賣在戶外用膳。

石太一家四口到尖沙嘴1881 Heritage與聖誕裝飾「打卡」，她說今年無聖誕氣氛，「以前好多party」。她一家仍堅持吃燒肉聖誕大餐，「但要趕及6時前結帳」，「晚上肚餓才買糖水吧！」石小朋友很開心商場有裝飾，「以為會封住晒」。

政府籲留家 市民：放假想鬆吓

情侶莫先生及葉小姐特意預訂下午茶自助餐，因知道平安夜未必能恢復晚市。對於政府呼籲市民應留家過節，莫先生說疫情已經一年，「放假都想鬆吓」，已計劃長周末行山及踩單車。

尖沙嘴商場K11 Musea下午遊人如鯽，不少人手提購物袋，更有名牌店出現排隊人龍。藝術精品店MoMA Design Store負責人Kareen Chan說，12月實體店銷售額比11月升七成，網店更按月多一倍。她認為因市民在聖誕假只能留港消費，平均每名客人花費4位數，主要購買居家用品及桌上遊戲。任天堂正規商品販賣店NSEW負責人林霖則表示，12月的生意比11月多三成，相信因遊戲機切合市民留家抗疫，亦是送禮佳品。

受惠留家抗疫 居家用品遊戲機銷情增

往年平安夜崇拜今年都改成網上直播，其中中國基督教播道會窩福堂，牧師在排滿空櫈的禮堂中主持平安夜崇拜，氣氛依然莊嚴。

多區「和你報街音」 兩少年搜出氣槍被捕

另外，有網民昨晚號召平安夜在多區發起「和你報街音」及燭光悼念，警方在多區包括元朗、沙田、尖沙嘴及銅鑼灣佈防，停泊多輛警車並截查市民，又在主要幹道設路障。下午5時許，警方於沙田大會堂附近截查兩名13歲少年，並在他們身上搜出氣槍等武器，兩人涉嫌管有仿製槍械被捕。