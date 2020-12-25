師父魔術製衣皆精 徒弟：睇動漫多過我哋

徒弟綵排爛褲 5分鐘車好

Wallis本是歌手，與舊公司解約後「坐合約監」，機緣巧合下認識Jim，並隨Jim做大公仔衫、魔術助手、舞台劇等。他說，與Jim首次見面是2007年，當時大家正綵排一套兒童劇，Jim飾演一個大布偶。Wallis在綵排期間穿上比較緊身的牛仔褲，突然褲子破掉，「之後我一直唔敢太大動作」。Wallis說，當時Jim默默回去工作室拿起軟尺，幫他量度腰圍，然後離開。「5分鐘後，佢車到一條褲出嚟！重點係，條褲有橡筋同褲袋㗎！」

工作室放滿公仔 「𡃁仔過我」

Wallis指出，Jim除聖誕老人外，農曆新年也會飾演財神，每當他扮演聖誕老人，很自然便吸引到群眾包圍，「連大人都會鍾意見到佢，佢可以同時變魔術、扭氣球，所有嘢喺佢身上出現都唔會違和」。Scott則說，第一次上Jim的工作室，便驚訝「點解有咁多公仔？入面有好多動漫、VCD」，「好有童真，仲𡃁仔過我」。

由於Jim做聖誕老人時往往不需要任何助手，二人都未試過陪伴他做聖誕老人表演。Jim離世後，他們都表示願意陪伴協助Timmy繼續聖誕老人學院。未來3人歡迎不同機構及學校聯絡，繼續把Jim的演出延續出去。