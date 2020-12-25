港產聖誕老人夢中長眠 穿上亡夫手縫衣飾 聖誕太太續播歡笑

Jim走了，聖誕老人的靈魂留下來。Timmy穿上丈夫為她做的聖誕太太服，拿着氣球，延續他的堅持與使命。明報記者 黃心悅

穿上便服的Timmy神情肅穆，她形容自己是個慢熱的人，但與Jim一樣充滿童心，二人都是換上紅衣後，才「變身」成另一個人。「日常佢好靜，有我講無佢講，不過著起衫，好似另一個人咁，好自動同小朋友玩。」

家營童裝店結緣 連起兩顆童心

Timmy在19歲時認識Jim，當時Timmy的母親在黃埔「香港街」開童裝店，而Jim在該商場扮卡通角色「龍龍」，有時要買兒童服裝，會到Timmy母親的店，二人因而認識。「佢扮得好生鬼，我又成日追住佢玩，佢又覺得我好似大唔透咁」，Timmy俏皮性格吸引了Jim。

夫量身製衣 「聖誕夫婦」相伴出國交流

2009年，Jim首次出外參加聖誕老人比賽，勝出成為首個華人聖誕老人。自此他每年出外兩次，或比賽或交流，平均每次逗留10日。2015年Timmy開始隨夫出外參與聖誕老人的交流及比賽。當時Timmy撒嬌稱自己也要一套服裝，Jim便為她做了一套聖誕太太服，與一般女生聖誕裝不同，Jim知她「男仔頭」，「到處跑無時停」，裙不適合她，思索良久，用上蒙古打女為設計概念，在手袖、帽子繡上花邊，配上九分褲子，方便又不失調皮感，Timmy對待這件衣服如珠如寶。Jim另為她做一套比較薄的聖誕服，在天氣較和暖的地方穿。

Timmy在2015至2018年跟Jim去瑞典、丹麥、挪威及日本。Jim化身聖誕老人時，Timmy便是聖誕太太，幫他拍照、或者預備氣球糖果在旁派給小孩。夫婦和徒弟Santa Johnny曾在挪威參加聖誕老人比賽，與各地聖誕老人鬥快滑雪橇、包禮物、競猜世界各地地方名字；一群聖誕老人又一起唱歌跳舞，好不快樂。

相愛多年，Timmy說從不過問Santa Jim的工作，對其工資等毫不知情，只是默默支持他，也知他對於聖誕老人有一股難以言喻的執著。Jim成立聖誕老人學院，收過二三十個徒弟，分別教不同絕活，例如魔術、雜耍、扯鈴、布偶衣服製作等，但不是教他們做聖誕老人。他最終目的是找尋和自己一樣的人，不但有意做聖誕老人，更待聖誕老人如自己身分、靈魂。「他收徒弟好嚴格，會同佢用好長時間溝通，知道係乜人，動機係乜，如果只係為錢而做，佢唔會鍾意」。一直以來，真正做過「聖誕老人徒弟」的人，寥寥可數。

接手聖誕老人學院做慈善 靜待接班人

疫情下 Jim還未來得及構思今年聖誕計劃，8月便因心臟病撒手人寰。本身有正職的Timmy決定接手學校，以聖誕太太身分做慈善工作，盼等待下一個並非為錢，而是打從心底希望成為聖誕老人的人出現。可惜因疫情，本來接洽的慈善活動都未能舉行，也因限聚令而未能到街上與小孩玩耍。

Timmy未知學校會否等到下一個真正的聖誕老人，但不欲「因為聖誕老人學院要有一個聖誕老人」而胡亂找一個人，在此之前，聖誕太太及兩個由徒弟扮演的小精靈會暫代聖誕老人的工作。這天，她穿起已兩年沒穿、丈夫做給她的聖誕太太服，拿起氣球，手到拿來便能扭出小老鼠及兔子，此際，聖誕太太再次活現人前。

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