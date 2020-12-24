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2020年12月24日星期四
港聞二
黎智英千萬元保釋 禁離家受訪發文 國安法下首例 律政司擬終院提上訴
國安法另3被告 最長已還押5月
警署外淋天拿水「嚇警」 會計師囚8周
大學生拒捕罪脫 官：警記事冊無紀錄可靠度成疑
何君堯牽頭辦國安教育中心 推23條立法「司法改革」
貧窮人口149萬 人數增幅歷來最高 新增窮戶三成半在職 兒童貧窮率創4年高
觀塘續成貧窮之首 人口老化推動升勢
社聯指港發展失衡20年 房屋成貧窮結構因素
港鐵二維碼入閘下月啟用 涵蓋93車站 不適用交通補貼
小學直播聖誕聯歡 學子們「鬆一鬆」
豪宅複式單位破賭檔 警拘16人 黑幫10萬月租名鑄 律師富家子女賭客被捕
12港人案 內地律師料元旦前後開審 稱或1月有裁決 樂觀估計春節前遣返
譚耀宗：未聞人大常委會商DQ區議員
超市偷米雜貨店放售 5竊賊店東被捕
勒索駿洋邨新開張酒樓 8黑漢被捕
星島員工每月放4日無薪假
追佣8000萬敗訴 于文鳳須付訟費 官稱協議不存在 業界料周星馳一方訟費逾800萬
雙方共聘5大狀 律師費料逾兩千萬
相戀十三載 10%分成周說「禮物」于稱「協議」
曾絕食抗議 青山灣巴漢申保護令被拒
警破收數集團 7學生為數百元淋紅油
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【Emily】2020唱又Rap 曾俊華：樂壇欠我一個交代
【Emily】阿臻簽約「唔露面」 「石牆花」終覓辦事處
【Emily】院舍變身機艙 院友「飛芬蘭」過聖誕
【Emily】談區議員宣誓 藍鴻震諗起 Her Majesty
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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