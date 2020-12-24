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相戀十三載 10%分成周說「禮物」于稱「協議」

【明報專訊】于文鳳與周星馳相戀十三載，最終昔日戀人因錢財要對簿公堂。出身名門望族的于文鳳，父親為「香港建設」創辦人兼前主席于鏡波，庭上透露她在美國大學畢業後回港，從事投資工作數年，與周成為情侶後辭工，受薪於周，任職其公司的投資顧問。兒童節目出身的周星馳靠自己打出名堂，認識于時已是紅星及導演，擔任新戲導演已可掙2000萬元。

周任導演可掙2000萬

庭上透露，兩人於1997展開戀情、2010年分手，周說自己甚少買禮物給于，而于亦不喜歡珠寶和花等禮物；于則說周不相信婚姻，要求分佣不是為了逼婚，她為周的業務出心出力不是「白做」。

回顧庭上證供，兩人對協議的對話內容各有版本。周星馳憶述2002年聖誕前某夜，與于文鳳共晉晚餐後感「心情好」，說起投資計劃，主動提議給于10%分成，形容這是他對女友的「一個心意、禮物」。

于則表示兩人當時是電話通話，周說送她一輛單車作禮物，她回答「與其送我單車，不如給我投資利潤的10%吧」，周即時答允。于強調這是協議，聲言若以女友身分索錢，「起碼要攞多兩個零」，寧願要鑽石做禮物多於金錢。

周星馳投資地產一直得心應手，當中要數其「dream house」天比高。他2004年斥資3.2億元買入天比高地皮，改建為4間獨立屋，其中3間分別以3.8億、3億及8億元賣出，剩下一間保留自住，但今年中已抵押給銀行，其巿值於2011年已逾9億元。

周星馳並涉足金融市場，2010年入主帝通國際，借殼上市並改名為比高集團，但過去十年比高虧損近6億元，股價一直下跌，現時市值大約4000萬元。

相關字詞﹕天比高 于文鳳 周星馳 佣金爭議

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