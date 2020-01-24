追佣8000萬敗訴 于文鳳須付訟費 官稱協議不存在 業界料周星馳一方訟費逾800萬

周：案中處被動 盼事件畫句號

周星馳的代表律師蕭一峰在庭外表示，周星馳稱自己在案件中一直是被動角色，希望判決可讓事件畫上句號。

于文鳳先後入稟兩次，追索周星馳數個投資項目利潤10%佣金，包括山頂豪宅「天比高」12號屋、大埔豪宅「比華利山」3個單位連5個車位，以及周旗下投資基金等項目，涉款逾8000萬元。于一方稱，兩人既是戀人，亦是商業伙伴，周曾口頭協議將投資利潤10%作佣金分給她。周星馳一方則稱兩人只是戀人，強調有關「佣金」之說只是情話，沒有法律效力。庭上證供透露，于已先後獲贈共1950萬的利潤分成，以及1000萬「分手費」，但于堅稱該1000萬亦是利潤分成。

官稱于未能清楚說明協議生效日期

法官高浩文在判辭指出，本案爭議點在於雙方當時有否達成協議，而該協議是否具法律效力，抑或只是情侶之間的情話及餽贈。

對於于文鳳聲稱周星馳在2002年聖誕前在電話中承諾她佣金分成，法官認為其所述的內容含糊，未能清楚說明協議生效日期。再者，于聲稱是用英語對話，但她同時表示周不擅長英語，以英語對話不自在，法官認為于的說法不太可靠，她亦無法證明周何時給她承諾，故不接納其證供。

稱于家底厚 為周工作因情侶關係

相反，考慮到兩人的對話只是情侶之間每天閒聊的一部分，法官認為周的禮物之說合理，即使于多年來無間斷索取分成，並最終在2007年首次獲得周所給的10%投資利潤，但這正好說明于想索取遲來的禮物，同時亦解釋了為何沒有人將協議寫下來。

于文鳳提到，她在協議前已在周的公司受薪當投資顧問，但法官反駁指工作與佣金協議無關，基於于的家底，她根本不須擔心收入來源，相信她因情侶關係才替周工作。

認為于非促成天比高收購主因

就涉案的天比高地皮投標，法官指周星馳有足夠財力投標及物色商業伙伴，于文鳳並非促成收購的主要因素，而且周一直打算將天比高12號用作自住，並非一項投資，不存在任何利潤。

僅分成不需承擔損失 明顯違商業原則

法官又稱，協議提到于文鳳能獲得分成，但不需承擔損失，做法明顯違反商業原則；而兩人根本沒有對投資分成的細節有實質討論，裁定兩人之間不存在口頭協議，于所得的分成只是禮物，無法律約束力，兩人亦不涉任何法律關係。

【案件編號：HCA 1584/12、1243/17】