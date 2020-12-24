港聞

港聞二

星島員工每月放4日無薪假

【明報專訊】疫情影響，不少行業經營更見艱難。星島新聞集團昨日向全體員工發通告，表示因疫情重創本港經濟及各行各業，對媒體行業的打擊極大，管理層估計經濟環境短期內難以改善，為確保集團長遠穩健，要求員工暫時放無薪假期，措施下周五（1月1日）起生效，為期3個月，每名員工每月須放4天無薪假期。本報昨向星島查詢，至截稿前未獲回覆。

星島發給員工的通告指出，人事部將發函至各受影響員工，一切按勞工條例處理；各主管須知會同事，敦促他們回覆通函及同意放無薪假期的安排。通告又指管理層望得到同事們理解，期望香港經濟環境及集團業務狀况早日改善。

員工：年初已減薪 變相再減

有星島員工對放無薪假感愕然，表示今年初已減薪，減幅已抵消過去數年加薪幅度，公司部分員工離職後未有填補空缺，下月放無薪假等於變相減薪，惟現時經濟環境惡劣，只能無奈接受。

星島今年2月曾向全體員工發信，指一眾執行董事及高級管理人員減薪25%，大部分員工薪金要下調10％至15%，於3月起生效。保就業計劃秘書處資料顯示，星島新聞集團的總公司「Sing Tao Management Services Limited」在第1期及第2期的保就業計劃，分別獲批2542萬元及2569萬元，兩期的承諾受薪僱員均為993人。

相關字詞﹕星島新聞集團 無薪假

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