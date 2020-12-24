港聞

港聞二

譚耀宗：未聞人大常委會商DQ區議員

【明報專訊】全國人大常委會會議正在北京舉行，有消息指今次會議或討論改變特首選委的117個區議會界別席位，以及區議員宣誓和取消資格等事宜。全國人大常委譚耀宗昨日重申，今次會議未見關於香港的議題，上述傳聞他未有所聞。中西區梁晃維、荃灣岑敖暉、東區鄭達鴻和南區袁嘉蔚4名區議員早前參選立法會未能入閘，4人昨說已預料北京會針對泛民區議員出手。鄭達鴻認為北京想一次過解決所有反對聲音，已不在乎顯示香港的不民主。

特首林鄭月娥昨在抗疫記者會被問到上述傳聞，她說不評論。全國人大常委會法工委主任沈春耀、副主任張勇昨在常委會開會前分別被問到會否討論取消區議員資格和有否香港議程，兩人都沒有回應。

選立會被DQ

鄭達鴻：早料向區會出手

民主黨涂謹申昨在港台節目表示，中央過去考慮到選委會的代表性，才有區議會選委議席，北京現時想擁有絕對控制權而「撕破臉皮」，形容中央「玩晒」，現時內地官員不講客觀，只要求絕對控制。

人大常委會上月決定取消4名民主派立法會議員的資格，基礎之一是他們參選去年立法會選舉時被DQ。在立會選舉被DQ的鄭達鴻向本報稱，已預料下一步會針對區議員，而他曾被DQ，更有心理準備。現時有傳是次DQ區議員的規模或逾百人，鄭稱規模比預期大，正與其他區議員討論應對行動，最大爭議是其餘區議員是否總辭。

羅健熙：倘拒區議員任選委

特首認受性更低

梁晃維認為今次信息是北京不接受任何人在體制內利用身分和資源抗爭。岑敖暉在商台節目表示，區議員難以危害國家安全，若由被委任者出任區議員，擔心其不會再理會居民意見。袁嘉蔚批評政府一直「搬紅線」。

民主黨昨開記者會，主席羅健熙強調「不應該由政權代替選民，令議員無法擔任職務」。至於若有區議員遭DQ會否總辭，羅稱需再商討，但要盡所能突破困境，用盡所有方法保留民主能量。他批評北京「輸打贏要」，拒區議員任選委，只會令特首認受性更低。

張國鈞：市民憂區會乏民生諮詢

民建聯副主席張國鈞表示，換屆後的區議會「令我哋同埋好多市民擔心」，未能發揮地區民生事項的諮詢角色，問題需要處理，亦已引起市民及特區政府注意，「中央政府會唔會都見到呢個問題呢？」

相關字詞﹕涂謹申 特首選委 區議會 人大常委會

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