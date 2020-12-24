12港人案 內地律師料元旦前後開審 稱或1月有裁決 樂觀估計春節前遣返

料涉邊境罪8人拘役「實報實銷」

受家屬委託的內地維權律師盧思位昨日撰文，提及法院立案後，一審應在兩個月內、即明年2月底前有判決，「考慮到2月12日是農曆年春節等因素」，他估計案件明年元旦前後開庭，明年1月有一審判決結果，但不排除開庭當日宣判。

內地官方稱12人已自行委託律師。盧思位認為「所有官派律師均將做罪輕辯護」，故被起訴的10人基本可確定會被定罪。盧認為涉嫌偷越邊境罪的8人，很可能會判6個月以下拘役，料「實報實銷」、即「已關押多久就判多久」；至於涉嫌組織偷越邊境罪的鄧棨然及喬映瑜，則估計判兩年刑期、緩刑3年，但緩刑如何在香港執行，「要看兩地之間能否對此種司法協作達成一致」。他表示，樂觀估計所有被告在春節前被遣返香港。

稱兩未成年者或附條件不起訴

至於另外兩名未成年港人的聽證程序，盧解釋基於《刑事訴訟法》有專章規定辦理未成年人犯罪的特別程序，有悔罪表現者，檢察院可以附條件不起訴。他預計聽證結束後，檢察院會決定附條件不起訴，兩人會被送回港。他又稱，法院有義務保障每名被告人有兩名親屬旁聽，家屬可聯繫法院以確定具體行程。

家屬：官派律師不肯透露細節

其中一名港人黃偉然的母親向本報稱，前日她終可聯絡兒子的「官派律師」，但對方不肯透露任何細節，包括開審日期。她說「作為一個媽媽，只是想見兒子一面，已太久沒見面」，因此向對方請求代為向檢察院求情，提早通知開庭日期，讓她可預留時間到內地檢疫，但對方稱內地法院一般僅10天前通知開庭日期。

黃母說有感兒子在內地「係咪都會判（刑）」，如錯過旁聽機會，她會以家屬的權利到內地探監，「我哋只是想見個仔一面」。本報向保安局查詢12港人開庭日期及會否協助家屬到內地旁聽，局方回覆內地機關正按其法制處理案件，特區政府不會干預其他司法管轄區的執法及司法工作；家屬如有求助，可繼續與入境處聯絡及會面。