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豪宅複式單位破賭檔 警拘16人 黑幫10萬月租名鑄 律師富家子女賭客被捕

【明報專訊】有犯罪集團為吸引高端賭客，每月以逾10萬元租用尖沙嘴豪宅「名鑄」頂樓一個面積約2000平方呎的複式單位作非法賭檔。警方前晚搗破該賭檔，拘捕7男9女，被捕賭客包括金融公司董事、律師及居於赤柱獨立屋的大學生。涉案賭檔荷官均穿上制服，警方形容此類經營賭博場所的手法罕見。

3女荷官穿制服 招待高端熟客

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫稱，警方早前接獲線報，得悉有犯罪集團為吸引高端賭客，不惜每月花費10多萬元租用高尚住宅作掩飾，經營非法賭博場所。前晚11時許，探員突擊搜查尖沙嘴河內道名鑄66樓一個複式單位，拘捕16名男女，年齡20至40歲，包括租用單位的38歲梅姓男負責人，他涉嫌經營賭博場所。3名穿制服的女荷官及在住宅地下被捕的26歲「睇水仔」，則涉嫌協助經營賭博場所。其餘5男6女賭客涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人同時涉違反限聚令，警方向他們發出定額罰款通知書。

被捕留學生情侶 父母設基金作零用

警方調查相信負責人有黑幫和合圖背景，被捕賭客包括金融公司董事、38歲擁有自己律師樓的執業律師、報稱居於赤柱獨立屋的大學生。據了解，兩名被捕男女大學生在美國留學，較早前因疫情回港，為情侶關係，二人父母為他們設立基金作零用錢。涉案複式單位已租用3至4個月，賭檔則運作了兩個月，下層為賭廳，上層為休息室，廁所內並無浴室用具。據悉，賭檔只做熟客生意，賭客每次由職員或「睇水仔」帶入住宅。

警方在單位檢獲一張百家樂賭枱、約250副啤牌、3本數簿、21.5萬元現金，以及總額約2450萬元的籌碼，籌碼最大面額50萬。賭檔內有電腦熒幕，顯示賭客賭博紀錄，場內並有即食麵提供，牆上貼有隔音物料。警方相信行動已搗破一個有規模的賭博場所，正調查涉案賭場收益的流向。

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