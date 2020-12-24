小學直播聖誕聯歡 學子們「鬆一鬆」

位於將軍澳的保良局黃永樹小學昨午直播聖誕聯歡會，全校學生可自願參加。校長、副校長、社工及技術支援人員坐在偌大的活動室內，以zoom與近300名學生互動。一開始學生陸續進到聊天室，主持人忙着囑咐學生把顯示名稱改成班別學號，多名學生紛紛說「午安」、「校長」，片刻間多把童稚聲音在課室迴響。

校方安排了多項活動，包括問答遊戲、抽獎、小手工環節，更讓學生猜各老師的嗜好，希望引起學生興趣。主持人雖然關閉了學生的咪高峰，但一個多小時的聯歡會中，聊天室的文字信息從未間斷。

直播期間曾發生一段小插曲，主持人本來安排與學生同唱聖誕歌，並一起玩「人浪」遊戲，但有幾名學生於屏幕上不停畫畫（zoom設有繪畫功能），多次「塗花」了直播畫面，令聯歡會一度暫停。

校長陳瑞良說，校方首次嘗試以zoom與多級學生互動玩耍，中間雖有技術問題，但滿意活動效果。他說，疫情期間網課時間緊迫，「老師講笑都少咗」，不想學生太過繃緊，便決定聖誕假期間，安排活動讓學生放鬆，「希望無得出街都一齊玩吓」。