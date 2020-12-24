港鐵二維碼入閘下月啟用 涵蓋93車站 不適用交通補貼

須登記AlipayHK帳戶

港鐵稱因涉及複雜結算系統，會在未來研究。另港鐵料一年後會陸續加入其他電子錢包，最快2023年引入信用卡付款。

乘客可透過手機程式MTR Mobile的「車票二維碼」（須登記AlipayHK帳戶）或AlipayHK的「易乘碼（EasyGo）」入閘。港鐵公司商務總監楊美珍表示，兩種二維碼分為成人及特惠票，學生及殘疾人士僅能使用成人車票入閘。她說，使用二維碼乘車可享現時「程程車費八折優惠」至明年3月底，其他港鐵車費優惠及公共交通費用補貼計劃暫不適用。她解釋，交通補貼「牽涉複雜結算系統」，會在未來研究，但未提及加入補貼計劃的具體時間表。

楊美珍表示，93個重鐵車站每一排閘機均有最少兩部可用二維碼付費；全港有約1000部，閘機會附有紫色標示。

她提醒乘客，前往閘機途中要先準備好二維碼，並稱使用二維碼入閘少於1秒，跟八達通相若。

料2023年可用信用卡入閘

AlipayHK行政總裁陳婉真表示，內地旅客亦可於1月23日起使用支付寶乘車碼在港乘搭港鐵，費用會自動換算成港元。至於未來會否引入更多電子錢包，楊美珍預計一年後會引入微信支付、銀聯等電子錢包，另最快2023年引入信用卡入閘。

使用MTR Mobile的乘客，要先在程式中登記並連繫AlipayHK的帳戶；入閘前在程式中選擇票種，就可用二維碼入閘。使用 AlipayHK 的「易乘碼」的乘客，則可點擊程式內的標示，再選票種即可。陳婉真表示，AlipayHK程式容許餘額不足者「先乘後付」。

兩程式均容許乘客瀏覽過去車費紀錄。楊美珍稱結算系統由八達通運作，只會傳送車資等交易資料，不涉乘客個人資料。