觀塘續成貧窮之首 人口老化推動升勢

屯門第二位 議員：新邨入伙增貧窮戶

《2019年香港貧窮情况報告》顯示，整體大部分地區貧窮情况轉差，包括沙田及大埔等以往貧窮情况不俗的地區，而觀塘貧窮率冠絕18區，其次屯門區在政策介入後貧窮率亦達18.5%，北區較前年下降一位，位列第三，隨後是黃大仙區及葵青區，兩區貧窮率分別是17.3%和17.1%。

屯門區區議會主席陳樹英認為，去年跨境客下跌，或致當區居民收入下調，加上欣田邨住戶入伙令當區貧窮住戶增，以及當區人口老化，致貧窮率持續上升。

申請比例持續降

綜援扶貧成效減

另外，報告亦提到，長者生活津貼和綜援等恆常現金政策介入後，去年長者貧窮人口由2018年的36萬上升至39.1萬，貧窮率由30.9%升至32%，比率屬2013年以來新高。

分析指出，綜援扶貧成效減弱，與申請比例持續下降有關，非綜援戶貧窮長者數目達34.8萬；70歲及以上長者貧窮率亦較高，達35.1%，反映高齡人士退休比例較高，依靠政府現金支援為主要收入來源。