貧窮人口149萬 人數增幅歷來最高 新增窮戶三成半在職 兒童貧窮率創4年高

政府繼去年後連續兩年不設記者會，僅在網上公布《2019 年香港貧窮情况報告》。報告顯示，以每月住戶收入中位數的一半劃出貧窮線，2019年1人住戶貧窮線是4500元，按年上調12.5%，2人住戶則維持1萬元，4人住戶則上調1.9%至2.14萬元。去年貧窮人口達149.1萬，貧窮率達21.4%，恆常現金福利如綜援等介入後，貧窮人口降至109.8萬，貧窮率為15.8%。

政策介入仍增逾7萬貧窮人口

在職窮戶增料因衰退

報告提到，去年政策介入後仍有逾7萬新增貧窮人口，當中逾三成半屬在職住戶。有別於過去在職住戶貧窮人口均告下跌，去年在職住戶貧窮人口增2.6萬，相信因去年本地經濟自2009年以來首次陷衰退。在職住戶的在職成員減少，僅一名成員在職的住戶比率由45.8%升至47.4%，加深貧窮風險。新增在職貧窮住戶，大多育有兒童，因此去年政策介入後的兒童貧窮率，在7年來首度回升，由前年的16.8%升至去年的17.8%，屬2015年以來的高位。

報告歸納影響去年貧窮數據三大主因，分別是本港經濟陷衰退，基層家庭首當其衝；人口加速高齡化而住戶持續小型化；政府推出多項一次措施紓困，但貧窮線主體分析只考慮恆常現金項目扶貧成效，並更列明統計數據有時滯性，未反映新冠病毒疫情爆發下造成的負面衝擊。

施麗珊促政府優化在職家庭津貼

扶貧委員會成員施麗珊表示，在職家庭陷入貧窮，家中兒童更難上流，恐形成「貧窮循環」，在職家庭津貼至今年10月僅7.7萬戶受惠，其扶貧力度薄弱且成效不彰。她稱基層家庭去年起開工不足，但今年情况更慘烈，料2020年新增貧窮人口將顯著上升。另一成員鄧家彪則表示去年下半年經濟衰退，旅遊、酒店、零售等行業首當其衝，令在職貧窮人口上揚，今年疫情席捲各行業，促政府推失業援助及優化職津。

學者：今年貧窮線或下調

明愛專上學院社會科學院教授黃於唱稱，去年住戶入息中位數上升扯高貧窮線，部分基層人工升幅跑輸大市，故在職貧窮人口增，連帶兒童貧窮率升幅顯著，而兒童貧窮對個人及社會均有壞影響，促政府優化職津的申請手續、津貼額、工時要求等。黃表示今年疫情影響遍及各行業，住戶入息中位數及貧窮線亦下調，難料今年貧窮人口升降。