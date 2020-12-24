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何君堯牽頭辦國安教育中心 推23條立法「司法改革」

【明報專訊】立法會議員何君堯牽頭成立「國家安全教育中心」，目標包括推動司法改革、聘請專家編撰國家安全教育教材，亦會前往學校舉辦講座，以及推動《基本法》23條立法。何君堯稱中心已選址及裝修，目標明年2月啟動工作。

倡設量刑委會 廢法官假髮

何君堯昨聯同他有份創辦的「國際公益法律服務協會」宣布成立「國安教育中心」，目標為推廣「司法改革」運動、基本法23條立法等。在司法改革建議當中，方向包括設量刑委員會、廢除法官戴假髮、設立法官國情培訓學習班等。何君堯認為法官戴假髮過時、無需要，毋須以陳舊形式彰顯法律功能。

根據「國際公益法律服務協會」2021年工作計劃文件，司法改革建議亦包括在司法人員推薦委員會設人大、政協代表，更倡參考新加坡，重設「笞刑」制度，冀在入獄及社會服務令之間提供「過渡性刑罰選項」。

將到學校辦國安講座

何君堯稱已聯絡10至20間學校，冀疫情後前往舉辦國家安全講座，國安教育中心亦將編撰國安教育教材，之後會交予教育局及國安委。

特首林鄭月娥早前接受《中國日報》訪問稱，基本法23條立法仍在議程上，但需做基礎工作。何君堯稱目前國安法主力針對境外勢力等部分，但在竊取國家機密等層面尚未完成立法，冀更精準、有效，又指國安法及23條是互為補充、國安法並非取代23條。

相關字詞﹕司法改革 基本法23條 港區國安法 何君堯

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