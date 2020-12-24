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大學生拒捕罪脫 官：警記事冊無紀錄可靠度成疑

【明報專訊】去年9月21日大批市民聚集在將軍澳PopCorn商場外高唱《願榮光歸香港》，其後發生警民衝突。20歲大學生被控兩項拒捕罪，案件昨在觀塘裁判法院裁決。裁判官屈麗雯稱，被告如何抗拒警員乃本案重要指控，惟兩涉事警員並無記錄在記事冊和書面證供上，事隔逾一年才於庭上提出，認為兩人證供可靠度成疑，裁定被告罪名不成立。

屈官裁決稱，高級警員50854稱在制服被告陳的民（20歲）時，被告曾出手推他，而警員16011亦稱被告曾反抗和掙扎，並用手和手肘推他。屈官認為被告如何抗拒警員為本案重要指控，惟涉事兩警均沒在記事冊和書面證供記錄事件，事隔逾一年才在庭上提及，證供可信度成疑。

證供有異 未認出被告衣著

屈官又稱，高級警員50854對於制服被告後，被告反身推向警員後兩人的距離有不同說法，加上他不能認出被告衣著，認為其記憶不可靠，不接納其證供。不過，被告當時跟隨有危險的人群奔跑，屈官認為說法不合邏輯，但基於疑點利益歸於被告，裁定其罪名不成立，同時拒絕其訟費申請。

另外，示威者今年5月10日發起「和你sing」，4名男學生涉在旺角新世紀廣場被搜出激光筆、伸縮棍等，其中張宇恒（18歲）被搜出一支伸縮棍，昨於西九龍裁判法院承認管有攻擊性武器罪。辯方求情稱他有急救員資格，當日只想幫助傷者，無意襲擊他人。裁判官鍾明新稱涉案伸縮棍具殺傷力，「監禁式刑罰係十分有可能」，下令張還押至下月7日判刑，其餘3名男生則續准保釋至明年2月17日。

【案件編號：KTCC663、WKCC3788/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕PopCorn商場 願榮光歸香港 罪名不成立 警員證供 拒捕 反修例運動

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