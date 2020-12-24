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警署外淋天拿水「嚇警」 會計師囚8周

【明報專訊】反修例運動中警署經常成為示威者針對目標。57歲會計師聲稱不忿警方打學生、7．21元朗襲擊事件等，於去年8月15日在元朗警署鐵閘外放置淋上天拿水的報紙碎，「嚇吓啲警察」。他早前在案件開審前承認一項刑事恐嚇罪，昨日在區域法院被判囚8周。法官葉佐文強調，法庭決不容許以威嚇手段解決問題、宣示觀點，或用任何手段令警方執法時受壓。

葉官引述辯方求情指出，事發時被告劉少華（57歲）受社會事件困擾，與妻子因而爭執，被告認為學生為社會付出了很多，自己卻未能做些什麼，因此犯案打算「嚇吓啲警察」，希望警方對學生手下留情，而手法是在犯案前數小時才想到，並熟知涉案警署鐵閘已上鎖多年，無人使用。

官：沒帶打火機 信無心傷警

葉官表示，被告犯案前只買了天拿水，沒有買或帶備打火機，與被告在警方會面錄影中稱不想對警方構成實際傷害的說法脗合，故判他入獄8周。

另外輕度智障的「發仔」李啟發（32歲）及21歲青年陳立凱，涉於去年10月12日以激光筆照射旺角警署，被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及違反《禁蒙面法》共3罪，案件昨於西九龍裁判法院再訊。辯方透露，法庭早前索取的兩份精神科報告顯示「發仔」適合答辯，與辯方醫生意見相反，要求展開聆訊處理。

智障男涉激光筆照警署

宜作供否 控辯醫生分歧

被告陳立凱則承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪，另一罪獲不予起訴，還押至下月6日判刑。控方案情指陳在警誡下表示，當時以激光筆瞄準警署窗戶照射，「係諗住引佢哋（警員）出嚟」。

此外，電腦技術員譚嘉強（22歲）涉於去年8月5日「大三罷」期間，在將軍澳警署外參與暴動和損壞警署的玻璃窗，事隔16個月後，昨在觀塘裁判法院被控各一項暴動及刑事損壞罪，暫毋須答辯，獲准以6000元保釋至明年2月17日再訊，待控方處理轉介至區域法院審訊的文件。

【案件編號：DCCC 223、WKCC2327、KTCC2305/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 非法集結 激光筆 智障人士 刑事恐嚇 會計師 警署 反修例運動

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