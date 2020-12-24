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黎智英千萬元保釋 禁離家受訪發文 國安法下首例 律政司擬終院提上訴

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英早前被控欺詐及《港區國安法》「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，遭裁判官拒絕保釋，原須還押至明年4月再提訊。黎昨日向高等法院申請保釋，法庭審理近6小時後，最終批准黎保釋外出，條件包括不得離開住所、交出1000萬元保釋金、不得在社交媒體發帖、不得發布文章和接受訪問等。律政司隨即提出會上訴，要求繼續還押黎，遭法官拒絕，據悉律政司今日將向終審法院申請上訴。黎智英成為首名被控違反國安法而獲法庭批准保釋的被告，預計可與家人共度聖誕。

國安法官李運騰拒控方申續還押

港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德早前拒絕黎智英（73歲）的保釋申請，下令將他還押至明年4月16日再提訊。黎還押20天後，昨向高等法院申請保釋，由同屬國安法指定法官的李運騰審理。黎由資深大律師鄧樂勤、大律師梁耀煒和譚俊傑代表。律政司則由高級刑事檢控專員周天行及高級檢控官張卓勤代表。

律政司一方聽畢黎智英獲准保釋的裁決後，隨即表示將於7日內根據《香港終審法院條例》第35條中「在檢控人提出上訴後將被告人羈留」的條文提出上訴，要求繼續還押黎智英，李官聽畢陳辭後拒絕有關申請。據悉，律政司將於今日向終院提交文件申請上訴。

李官開庭審理近6小時後批准黎智英保釋，同時頒下保釋條件，包括除了到警署報到和出席法庭聆訊外，其餘時間不得離開住所；交出1000萬元保釋金；要求3人作出共30萬元人事擔保；不得離港；交出所有旅遊證件；每周向警方報到3次。

不得離港 禁接觸任何官員

此外，法庭另要求黎智英承諾不以直接或間接方式，作出任何可能被視為請求外國或境外組織、機構或個別人士，向中國或香港特區制裁或敵對行動，即不得與任何政府官員會面、不得接受任何形式的訪問、不得在社交媒體發帖、信息或留言，以及不得透過紙本或網絡發表文章。

大批民主派中人昨到庭聽審，包括民主黨前主席何俊仁、楊森、李永達，支聯會主席李卓人，天主教香港教區退休主教陳日君，社民連副主席梁國雄及秘書長吳文遠等。《蘋果日報》社長張劍虹、黎智英3名子女亦有聽審。

出庭送飛吻 道「聖誕快樂」

黎智英出庭時，多名支持者在公眾席向他揮手，黎報以微笑、豎起拇指、做心形手勢和送上飛吻。黎得悉保釋獲批後表現平靜，並相隔犯人欄與律師團隊擊掌，同時向公眾席的旁聽者說聖誕快樂，其女兒亦向親友稱「好開心」。

黎智英被控今年7月1日至12月1日間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員，對香港特區或中華人民共和國制裁、封鎖或採取其他敵對行動。另外他與壹傳媒集團營運總裁周達權及行政總監黃偉強同被控一項欺詐罪。

【案件編號：HCCP727、738/20】

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕保釋聆訊 指定法官 法官李運騰 勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 欺詐罪 黎智英 港區國安法

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