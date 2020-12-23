直播展示記者身分證 警違私隱例被訓斥

警方表示接納報告，會跟進報告提出的建議。警方認同涉事警員行為有不足，已訓斥，亦會參考報告紀律覆檢。據《警察（紀律）規例》，初級警員面對懲罰包括書面訓誡、警誡、譴責、嚴厲譴責、沒收薪金，或降級、革職、命令立即辭職、逼令退休。

陳：警刻意違例知法犯法

陳朗昇回應稱非常歡迎私隱專員的報告，對於警方稱警員行為有不足，他不認同並稱涉事警員刻意違例，是「知法犯法」，極不理想。他認為最可惜是，涉事警員對鏡頭展示身分證後，有4、5名警員為同袍護短，反稱記者開機攝錄，企圖撇清責任，態度拙劣。他要求警方嚴肅跟進紀律覆檢，並清楚交代會按警察規例中哪一項懲罰。他稱正積極考慮民事索償。

立場斥蒙混過關：

初級警員懲處沒「內部訓斥」

「立場新聞」總編輯鍾沛權回應稱，內部訓斥不能反映事件嚴重性，警察條例中初級警員懲處沒「內部訓斥」，警方若試圖以內部訓斥蒙混過關，立場新聞絕不接受。

香港記者協會發聲明稱，警員不應妨礙傳媒攝錄，是次將記者身分證等公諸於世形同「起底」，警方應向受害記者道歉，並承諾嚴肅處理。

據《私隱條例》附表1的保障資料第3（1）原則訂明，如無資料當事人訂明同意，個人資料不得用於新目的。專員認為，涉事警員只可利用記者身分證「核實身分」，除非他取得記者的「訂明同意」，即明確及自願同意，或引用私隱條例下的豁免條款，才可在沒訂明同意下將身分證個人資料用於新目的。

私隱署倡警增規定 保障受查者資料

對於警務處曾解釋，涉事警員將身分證向外展示，目的是讓該名記者確認該身分證是否屬於他本人。專員認為，即使警員懷疑該身分證屬他人而希望記者確認，他可向記者讀出身分證上姓名，毋須在鏡頭前展示。

警務處亦曾稱，截查記者時，記者沒停止錄影，身分證個人資料是「意外外泄」。專員稱，涉事警員在鏡頭前展示身分證約40秒，從客觀證據看來，警員在鏡頭前展示身分證目的並非核實身分，屬一項新目的，而該身分證的個人資料亦非意外外泄。

私隱專員提出4項建議，包括提醒前線警員須尊重及保障受查者個人資料；建議警務處考慮修訂《程序手冊》，加入保障資料的規定；針對前線警員截停搜查行動的實際情况評估風險，制定清晰政策和指引；及加強培訓，建立持續的尊重個人資料私隱的文化。

明報記者

（反修例風暴）