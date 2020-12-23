屯赤隧道周日通車 龍運6巴士線翌日改道

不再途經青嶼幹線

運輸署稱，新隧道開通後，往來新界西北地區和北大嶼山的行車路線會調整，署方已在適當位置加設指示牌指示駕駛者。署方亦提醒市民，連接新隧道的屯門區主要路段，包括屯門公路市中心段及皇珠路連接路的交通，部分時段仍較繁忙。

新隧道北面出入口位於屯門第40區，駕駛者可使用龍富路及龍門路往返屯門各區。新隧道南面出入口位於港珠澳大橋香港口岸人工島，駕駛者可使用赤鱲角路往返機場及港珠澳大橋香港口岸，或使用順朗路往返東涌及北大嶼山公路。

改行新隧道的6條龍運巴士路線包括A33、A33X、A34、E33、E33P、NA33，下周一起不再途經青嶼幹線，乘客不能在青嶼幹線收費廣場巴士站轉乘。

豁免青嶼收費省成本 議員促減價

另外，工聯會立法會議員麥美娟昨到九龍灣九巴車廠門外請願，要求九巴將青嶼幹線豁免收費後節省的成本反映在票價上，促請龍運巴士轄下往來荃灣、葵青及機場的巴士線減票價，以及推出更多票務優惠回饋乘客。