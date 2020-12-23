屯元通市區 11號幹線料2036前啟用

隧道貫藍地大欖

青龍大橋駁大嶼

消息稱，11號幹線由藍地隧道、大欖涌隧道、青龍大橋及掃管笏連接路組成，當中青龍大橋會接駁青衣至大嶼山連接路，讓新界西北的車不用經過汀九橋就能往返九龍，而當其他新界西北主要道路如屯門公路發生重大緊急事故時，11號幹線及青衣至大嶼山連接路亦能提供多個出入口連接新界西北主要道路，疏導來往新界西北及市區的交通。

屯門繞道料同年建成

藍地駁屯赤隧道

至於另一條規劃至今10多年的「屯門西繞道」，消息稱政府已完成研究，並提出新走線。新項目易名「屯門繞道」，全程為8公里的行車隧道，走線由原來的屯門西部改為南部，連接屯門至赤鱲角連接路至藍地東交匯處，再連接元朗公路及港深西部公路，途經屯門南部及大欖郊野公園。

繞道建成後，由藍地前往屯門至赤鱲角連接路預計只需6分鐘，較原來11公里的走線快兩分鐘。該項目亦料於2036年或之前建成通車。

翻查資料，屯門西繞道已進入環評程序，路政署2017年向環保署提交工程項目簡介，但未有進一步提交環評報告。消息稱，由於有區議員表示擔心屯門西繞道會影響建生邨、大興邨及屯門醫院一帶的空氣質素及造成噪音，政府曾修改繞道走線，包括移除青田路的分支隧道，但會令繞道用量減少，未能有效改善屯門公路交通擠塞，政府檢視了區內未來主要幹道及其他連接路的規劃，提出現時「屯門繞道」的新方案。

立法會議員田北辰認為，11號幹線建成後，新界西北交通將會變天，但必須配合青衣至大嶼山連接路，否則會令大嶼山出現交通樽頸，認為兩項工程必須綑綁研究。