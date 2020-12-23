4刀手闖和合石墓碑廠 斬斃負責人 前董事：業界時有黑幫糾紛 或涉江湖恩怨

昨日上午11時47分，一輛私家車駛至粉嶺銘賢路和合石村一間專門製作墓碑的石廠外，4名刀手下車衝入追斬廠內一名男子，逞兇後登回私家車往華明邨方向逃去。

捱斬男子浴血昏迷，由救護車送院搶救後不治。現場消息稱，刀手乘坐一輛車主被通緝的黑色七人車，持斧及刀等犯案，死者頭、腰及大腿中多刀，兇徒行兇動機未明。

死者曾任和合石村代表

警方新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒稱，是次襲擊屬早有預謀，警方正循多個方向調查，包括死者個人背景，是否涉黑社會、生意糾紛、土地糾紛或感情糾紛等。警方在場檢獲口罩及手套，惟暫未找到兇器及無人被捕，呼籲目擊者提供資料。

57歲死者彭毓宏，外號「彭B」，為涉事三省行石廠負責人，主要負責製作石碑等工作，他於2015至2019年間，當選和合石村居民代表，於2019年爭取連任失敗，案發時正在石廠工作。

死者胞兄偕妻目睹行兇

正職從事殯儀業的大埔區議員陳振哲為該石廠的前董事，退股後仍與石廠合作，他形容和合石殯儀業常涉黑幫之爭，「佢（死者）都唔係可以簡單過日子嘅人」，相信事件與江湖恩怨有關。

陳振哲昨接獲彭遇害的消息，下午趕抵石廠協助死者胞兄。死者胞兄案發時剛與妻探訪死者，目睹行兇過程，事後在場協助警方調查。

下車施襲至逃走 過程30秒

網上流傳一段閉路電視片段，片中一輛黑色七人車駛至石廠外，4名穿黑色衫褲、戴鴨舌帽及口罩的持刀斧男子下車衝入石廠，其間一人絆倒，另一人將疑似刀套丟下，石廠內有人慌忙逃跑，其間另一黑衣男從遠處跑到石廠外一輛銀色七人車旁蹲下，此時4名刀手離開石廠登回七人車逃去，其間有人拾起地上刀套，而蹲在銀色車旁的男子則跑走。由刀手下車至返回七人車歷時約30秒，警方則稱施襲過程約10秒。

公開資料顯示，上述銀色七人車屬死者所有。警方昨午唧起該車檢查車底有否被人安裝追蹤器，再將車拖走檢驗。

資料顯示，和合石靈灰安置所第6期A座上月啟用，獲編配龕位的市民可安放先人骨灰和安裝紀念牌匾。三省行石廠為92間政府認可服務承辦商之一。