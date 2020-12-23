凍星火戶口被指無法庭批准 警：不評論

向銀行發「不同意處理」

按指引不可超過半年

營運支援被捕者基金的「星火同盟」4名成員，去年12月被警方以「洗黑錢」罪名拘捕，銀行戶口7000萬款項遭凍結，毒品調查科署理高級警陳偉基於當時的拘捕行動中，聲言會準備申請凍結令。有線新聞引述消息報道，警方至今仍未向法庭申請「凍結令」。報道又引述2015年一宗司法覆核的判辭，披露警方內部指引，指出於一般情况下，警方向銀行發出的「不同意處理」機制不應超過6個月，否則要由指揮官審核並索取律政司意見。

要求凍結未列期限 匯豐續保管

本報昨向警方查詢有否向法庭申請「凍結令」，獲回覆表示毒品調查科財富調查組正跟進案件，現階段不作進一步評論；匯豐銀行發言人則表示，不能評論個別事件，並稱若有進一步疑問可向執法機構查詢。據了解，去年警方要求匯豐不可讓星火提取該筆資金所發出的「不同意處理書」沒列明凍結的期限，故匯豐至今一直保管該筆資金。

大狀：銀行未解凍或為免刑責

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，所有初步凍結戶口的行動均由銀行決定，而警方指示不足以硬性規定銀行凍結戶口，「銀行可以自己決定，但銀行一般會擔心，寧願保險一點處理，也不輕易讓戶口運作，以免受刑責」。

湯又表示，如須硬性規定凍結，警方須循《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請「凍結令」。他對警方未有向法庭申請「不感驚訝」，稱一般而言被凍結戶口的客戶需向法庭申請禁制令「解凍」，但以曾處理的個案為例，稱有個案被凍結後2至3年均沒向法庭申請，亦有向法庭申請禁制令不果的，「結果戶口還是被凍結了」。