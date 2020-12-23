多航天航空央企上榜 中航科工跌2%

此外，生產神舟系列載人飛船的中國航天科技集團，以及本港上市的中航科工（2357）旗下A股公司中航直升機股份亦在制裁之列，兩隻股份昨股價均跌逾2%。

這是美國商務部繼18日將中國海洋石油總公司、中芯國際（0981）及11家附屬機構等企業列入實體清單後，再次針對與軍方關係密切的中俄企業。未來美國企業若想向清單中的企業出售最終可能用於軍事用途的產品時，必須先取得許可證。

美國商務部長羅斯稱，國防部認識到借助與美國及全球公司的伙伴關係，打擊中俄將美國技術用於破壞穩定的軍事計劃的重要。商務部工業暨安全局將修改出口管理條例，增列「軍事最終用戶」清單。

外交部：堅決反對 將採必要措施

中國外交部發言人汪文斌昨回應，稱堅決反對並敦促美方立即停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇。中方將採取一切必要措施，堅決維護中企合法權益。中國商務部亦表態堅決反對，表示將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益，敦促美方停止單邊主義、霸凌主義。