飛行服務隊列美黑名單：不礙服務 限制購買商品技術 總監：自行保養零件足夠

明報記者 李以莊

58華企上榜 列「軍方終端用戶」

美國商務部於香港時間昨早列出過百間中國和俄羅斯機構或公司黑名單，當中58間來自中國，包括香港政府飛行服務隊。美國商務部指控，該批機構或公司為「軍方終端用戶」，除非取得許可證，否則被限制購買美國商品和技術。

飛行隊部分飛機引擎航電美製

飛行服務隊現役的5款飛機中，並無直接從美國購入。該隊其中一款噴射機「龐巴迪挑戰者605」的引擎由美國公司「通用電氣」（General Electric）製造、機上的航空電子 （avionics）製造商亦為美國企業Rockwell Collins。據了解，該隊的「夜視鏡」（night vision goggles）亦由美國製造，「聽說多年來難找替代品」。

前飛機師、公民黨譚文豪稱，個別部件如未能從美國進口，或可找到替代品，惟一些重要、由美廠生產的特有部件，或未能在其他地區找到。他稱飛行服務隊被列入黑名單，飛機涉美國生產商的部件的維修及保養服務皆受影響。

飛行服務隊總監胡偉雄昨表示，「最憂慮」公眾擔心飛行服務隊的工作及服務受影響。他強調隊內有足夠設備。被問到有飛機的配件由美國廠商生產，會否影響日後保養及維修，胡稱有關保養工作「自己做」，並重申「飛行服務隊有準備，有足夠零件服務市民」。

胡後以書面回覆稱，美國對該隊實施出口限制是毫無根據的無理決定，純粹政治操作，特區政府表示堅決反對。他又稱機隊使用的設備、飛機部件及零件均符合國際航空適航條例及飛行安全標準，現時供應穩定，存貨充足，惟採購細節不宜公開。他稱隊方會檢視實際行動需要及設備供應，與飛機製造商保持聯繫，確保機隊日常及緊急服務不受影響。

被指參與監視12港人被捕 政府否認

前香港眾志秘書長黃之鋒今年10月指飛行服務隊涉嫌協助警方監視12港人於8月被廣東海警拘捕，警方及港府否認。政府提交立法會文件顯示，保安局2018年成立跨部門反恐專責組，當中包括飛行服務隊；飛行服務隊於2019年應香港警方要求，派出共55架次直升機，為警方就反偷渡、搜尋失蹤人口、公眾活動等行動空中支援，飛行時數為84小時。