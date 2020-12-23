除夕堵路管噴漆 理大生集結罪成 控方未能證意圖 持剪鉗罪脫

攜面具面罩 官：有備而來

被告蔡頌希（20歲）為理工大學物理治療系三年級學生，被控於去年12月31日在旺角彌敦道與荔枝角道交界，與其他不知名人物參與非法集結、管有一把剪鉗，及保管兩支噴漆。

裁判官施祖堯表示，當時身穿黑衣的被告在案發現場與約30人在行車路聚集，用身軀堵路。被告作為正常成年人，必然知道堵路會對市民造成不便，更可能激起他人不滿而導致騷亂，及引來警方驅散，令社會安寧可能受破壞，風險很大，但被告仍罔顧後果行事，故裁定參與非法集結罪成。

施官續稱，警方除在被告背包內搜出兩罐噴漆，被告當時另攜帶了「V煞」面具、防毒面罩等物品，認為他是為了參與示威「有備而來」，而附近有人塗鴉，因此被告在非法集結現場攜帶噴漆，唯一可能性是為了塗鴉表達訴求，故裁定管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪亦罪成。

至於管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，施官指被告只是手持剪鉗站在現場，控方不能證明被告有意圖用該鉗束縛或侵害他人，被告更不可能在當時用鉗侵入住宅，裁定罪脫。

【案件編號：WKCC2124/2020】

（反修例風暴）