9．21元朗「私了」 送貨員認暴動禁錮

被告為送貨員張裕泰（32歲）及學生羅曉鋒（17歲）。張承認暴動及非法禁錮兩罪；羅承認一項非法集結罪，兩人餘下的襲擊致造成身體傷害及刑事損壞等罪獲准在法庭存檔，不予起訴。

控方案情指出，去年9月21日晚，大批人在元朗形點商場集結，連接商場的港鐵閘口遭破壞，其間羅曉鋒架設路障阻塞閘口，又用噴漆損壞商場及餐廳共14組閉路電視鏡頭。翌日凌晨，示威者在元朗康景街一帶截停五旬男子李德忠，指他曾撕去「連儂牆」的文宣，其中張裕泰強迫李跪在馬路上，其後李一度登上的士，但遭人拉下車及棍打頭部，張喝令他交出電話檢查，並將電話摔到地上。李送院後頭部要縫7針。

男生砸何君堯議辦 感化改社服

另外，去年7．21事件翌日，立法會議員何君堯位於荃灣的辦事處遭破壞，其中19歲男學生朱沛恆用金屬座破壞玻璃牆，早前承認一項刑事毁壞罪後原被判12個月感化令，但律政司申請刑期覆核成功，昨在沙田裁判法院重新判刑。署理主任裁判官溫紹明說，被告已接受感化令，若加上較長時數的社會服務令已可收懲罰及更生之效，故改判200小時社服令。

【案件編號：DCCC183/20、STCC4180/19】

（反修例風暴）