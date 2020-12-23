中槍健仔沒應訊 香港之友：正流亡 官發拘捕令 報道稱曾美領館尋庇遭拒

控方：10‧24最後警署報到

曾志健（19歲）及理工大學博士生邱宏達（27歲），被控去年10月1日，在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶與其他不知名人物參與暴動；曾志健另涉同日襲擊警員謝思明和曾家輝。案件上次在10月8日提訊時，他表示有意認罪，獲准以現金5000元及不准離港的條件繼續保釋。

控方在庭上稱，據警方資料，曾志健自10月24日到警署報到後，再沒有報到，警方本月20日前往其報稱住址亦未能尋獲他；其代表大律師黃瑞紅亦稱與他失去聯絡，法官遂向他發出拘捕令。另一被告邱宏達的案件則押後至明年2月2日再訊。

稱料被加控國安法罪名

見刑期無止境決逃亡

《蘋果日報》昨日報道，曾志健在聆訊前主動受訪。曾志健在影片訪問中表示，若昨日上庭，「好大機會面臨即時還押的風險，想避免遇到不公平的審訊」。蘋果報道，曾志健於10月27日曾與前學生動源召集人鍾翰林等5人，打算一同進入美國駐港總領事館尋求庇護，惟早到10分鐘的鍾迅速被警方國安處人員拘捕，其餘4人成功進入領事館後，即遭領事館職員要求離開。曾志健預料警方可能會加控他港區國安法罪名，眼見刑期無止境，決定逃亡。

設於英國倫敦的「香港之友」昨午在社交網站代表曾志健發聲明，稱他曾伙同其他人在10月27日向美國駐港總領事館尋求協助，現時「正在流亡，自由地生活中」；聲明中未有透露目前他身處何地。本報曾嘗試聯絡香港之友的成員了解，至截稿前未有回覆。

聲明又稱，曾志健數星期前知道15歲女友Aurora在香港被不明人物跟蹤後，請求組織支援和保護，並協助她在英國的生活。早前有報道稱Aurora已隻身抵達倫敦，正尋求英國當局的政治庇護。

領館：一般需抵美才能申庇

美國駐港總領事館接受本報查詢時表示，基於私隱理由未能評論事件，又稱一般而言有關人士需於抵達美國後，方能提出政治庇護申請。

【案件編號：DCCC485/20】

明報記者

（反修例風暴）

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