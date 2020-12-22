研神經退化機理藥物 中大教授獲裘槎獎 嘆疫下科研添波折

高浩估計，本港有10多萬人患神經退化疾病，團隊2016年起研究當中不同膠質和血管細胞的功能失調，功能異常的上述細胞如何影響神經元，以及研發預防及治療神經退化病變的藥物。

糖尿病藥逆轉衰老細胞變化

冀未來5年展開臨牀實驗

研究以老鼠為動物模型，有助操縱基因做實驗，再與人體樣本和數據庫對比，觀察雙方相似點。高浩表示團隊2019年發現糖尿病藥GLP-1R有助逆轉衰老細胞的變化，他期望未來5年就上述研究展開臨牀實驗，並探討不同基因對神經衰老的影響，找出發病機制及研發藥物。

曾在醫院做醫生的高浩，後來投身科研，盼能根治病症。他認為醫生最滿足是病人康復出院，但眼見認知障礙患者病情只會愈來愈差，希望研究根治神經退化病的藥。研究在疫情下可謂一波三折。高浩介紹自行組裝的顯微鏡裝置時，提及價值逾百萬元的雷射裝置今年初損壞，送至美國加州維修，惟當地疫情嚴重且封城，最終拖至7月底才收回雷射裝置。高浩說：「我哋都好急，好多實驗都拖咗好耐！」

實驗裝置送美維修 半年方收回

高浩說，動物基因測序多數送往深圳相關機構做研究，但疫情下兩地往來不便，拖慢運送速度，尤其是部分樣本需深圳方人員親身來港採集，這方面服務至今仍未能恢復。另外，部分成員年初由內地回港後要隔離，損失人力及時間。

高浩明白疫情下公共衛生排在首位，科研團隊亦嘗試適應疫下的新科研方式。他舉例說，雷射裝置損壞後，雖未能完成影像實驗，團隊先盡快完成分子生物、化學實驗，爭取時間；當疫情嚴重時，團隊成員留家做數據分析及寫文章，避免進度大幅落後。