科大研發透氣納米薄膜 可製口罩及化淡海水

外表如保鮮紙 強韌勝不鏽鋼25倍

「超高分子量聚乙烯」用於製作防彈衣、航天設備，高平表示，她1980年代於英國劍橋大學做博士研究時，已研究此材料，最初想解決該材料加入添加劑後防彈衣出現異味問題；2006年起研究調整UHMWPE的結構，2017年取得突破，至今製成透明、透氣、極高強韌度的GP Nano納米薄膜。

現時已有多種技術製作納米薄膜，如靜電紡絲，但性能較弱。高說其研究團隊則將凝膠狀UHMWPE以「雙軸拉伸」方法，將原材料沿縱橫兩個方向拉伸，防止分子鏈「打結」；並調整出如鑽石結構的分子鏈組及三角形氣孔，令納米薄膜強韌及透氣。

GP Nano應用範圍廣泛，可製作口罩，團隊曾為口罩原型做與N95口罩標準同等水平測試，發現口罩對病毒、細菌及其他粒子過濾率達99.8%。「UHMWPE是醫學上用於體內植入式儀器材料的黃金標準」，高平說不少人工關節亦以該材料製成，而GP Nano的特質擴闊了醫學上應用範圍，舉例可製作植入式醫療儀器，亦可作為人造皮膚。此外，薄膜過濾效能高，亦適用於海水化淡。

所製口罩病毒過濾率99.8%

團隊已就GP Nano製作方法及部分應用取得專利，高平稱，「GP Nano原材料其實與垃圾袋一樣，故成本非常低」，但製作技術含量高，實驗室內用於生產平板電腦大的薄膜，機器要100萬元，估計量產機器成本過千萬元。但納米薄膜應用潛力高，冀與商界合作將技術商品化。

明報記者