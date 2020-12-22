港聞

港聞二

科大研發透氣納米薄膜 可製口罩及化淡海水

【明報專訊】外表與保鮮紙無異，卻又透氣，更比同質量的不鏽鋼強韌25倍。科技大學研究團隊以新技術，將「超高分子量聚乙烯（UHMWPE）」製成納米薄膜GP Nano，透明、透氣及防水。科大化學及生物工程學系教授及科大（廣州）先進材料學域署理主任高平表示，GP Nano適用於製造醫療防護產品、穿戴式裝置、海水化淡濾膜等，冀將技術商品化。

外表如保鮮紙 強韌勝不鏽鋼25倍

「超高分子量聚乙烯」用於製作防彈衣、航天設備，高平表示，她1980年代於英國劍橋大學做博士研究時，已研究此材料，最初想解決該材料加入添加劑後防彈衣出現異味問題；2006年起研究調整UHMWPE的結構，2017年取得突破，至今製成透明、透氣、極高強韌度的GP Nano納米薄膜。

現時已有多種技術製作納米薄膜，如靜電紡絲，但性能較弱。高說其研究團隊則將凝膠狀UHMWPE以「雙軸拉伸」方法，將原材料沿縱橫兩個方向拉伸，防止分子鏈「打結」；並調整出如鑽石結構的分子鏈組及三角形氣孔，令納米薄膜強韌及透氣。

GP Nano應用範圍廣泛，可製作口罩，團隊曾為口罩原型做與N95口罩標準同等水平測試，發現口罩對病毒、細菌及其他粒子過濾率達99.8%。「UHMWPE是醫學上用於體內植入式儀器材料的黃金標準」，高平說不少人工關節亦以該材料製成，而GP Nano的特質擴闊了醫學上應用範圍，舉例可製作植入式醫療儀器，亦可作為人造皮膚。此外，薄膜過濾效能高，亦適用於海水化淡。

所製口罩病毒過濾率99.8%

團隊已就GP Nano製作方法及部分應用取得專利，高平稱，「GP Nano原材料其實與垃圾袋一樣，故成本非常低」，但製作技術含量高，實驗室內用於生產平板電腦大的薄膜，機器要100萬元，估計量產機器成本過千萬元。但納米薄膜應用潛力高，冀與商界合作將技術商品化。

明報記者

相關字詞﹕納米薄膜 超高分子量聚乙烯 創科線 科大 創科線

上 / 下一篇新聞

合法集會禁蒙面 終院裁合憲 判辭：旨在應對去年暴力 梁國雄：苛刻施額外限制
合法集會禁蒙面 終院裁合憲 判辭：旨在應對去年暴力 梁國雄：苛刻施額外限制
緊急法裁合憲：應對危急 政府需擁彈性權力
緊急法裁合憲：應對危急 政府需擁彈性權力
梁家傑批裁決「好似好離地」 梁美芬：示威自由須制約
梁家傑批裁決「好似好離地」 梁美芬：示威自由須制約
指控警阻採訪 記協敗訴 官：有合理爭議空間 應循民事索償
指控警阻採訪 記協敗訴 官：有合理爭議空間 應循民事索償
中催淚彈爆粗罵警 男子上訴脫罪嘆失工作
中催淚彈爆粗罵警 男子上訴脫罪嘆失工作
林卓廷保釋 新增不准離港條件
林卓廷保釋 新增不准離港條件
非法集結罪成 理大女生囚8月
非法集結罪成 理大女生囚8月
中日研究泰斗傅高義辭世 享壽90
中日研究泰斗傅高義辭世 享壽90
冬至請願 12港人家屬要求北上聽審 函內地提5訴求 促預早通知日期公開庭審
冬至請願 12港人家屬要求北上聽審 函內地提5訴求 促預早通知日期公開庭審
英媒：法稱頭號通緝犯匿港 「99%肯定」再犯案
英媒：法稱頭號通緝犯匿港 「99%肯定」再犯案
申英政治庇護 羅冠聰：永不棄港人身分
申英政治庇護 羅冠聰：永不棄港人身分
長假前檢1200萬元毒品 拘39人
長假前檢1200萬元毒品 拘39人
東江水用剩准回水 料慳費0.7% 水諮會前成員：僅好過無 議員盼3年後爭更大減幅
東江水用剩准回水 料慳費0.7% 水諮會前成員：僅好過無 議員盼3年後爭更大減幅
建制圍轟政府措施 抗疫基金照通過
建制圍轟政府措施 抗疫基金照通過
疫下多外賣少運動 1/3人增磅平均逾3.6公斤
疫下多外賣少運動 1/3人增磅平均逾3.6公斤
拒出示博士學歷正本 培正前校監藐視法庭囚6周
拒出示博士學歷正本 培正前校監藐視法庭囚6周
專上學院條例檢討諮詢 倡收生不足取消註冊
專上學院條例檢討諮詢 倡收生不足取消註冊
研神經退化機理藥物 中大教授獲裘槎獎 嘆疫下科研添波折
研神經退化機理藥物 中大教授獲裘槎獎 嘆疫下科研添波折
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】非持牌人 檔主無資助 葉劉幫食店「追數」 大罵食環署長
【Emily】非持牌人 檔主無資助 葉劉幫食店「追數」 大罵食環署長
【Emily】Ann姐批無失業援助 代市民點歌畀張建宗
【Emily】Ann姐批無失業援助 代市民點歌畀張建宗
【Emily】湯漢疫下聖誕賀辭 籲用IT與人保持聯繫
【Emily】湯漢疫下聖誕賀辭 籲用IT與人保持聯繫
【Emily】工展會今年轉網上 實體下年4月復活
【Emily】工展會今年轉網上 實體下年4月復活
【Emily】製15頁「報告」 議會監察斥泛民hea做
【Emily】製15頁「報告」 議會監察斥泛民hea做
【Emily】海洋公園水獺企鵝密密添丁
【Emily】海洋公園水獺企鵝密密添丁