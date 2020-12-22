拒出示博士學歷正本 培正前校監藐視法庭囚6周

本案源於被告陳之望自稱在愛爾蘭歐洲大學取得博士學位，法庭今年6月要求他出示畢業證書的正本，他只肯提交認證副本，被裁定藐視法庭。

法官在判辭稱，被告有多次機會補救，但他不願和法庭合作，又稱沒給予律師指示，明顯諸多推搪。對於被告聲稱遺失證書正本，法官稱重點並非被告有否犯錯，而是他不肯遵守法庭命令，態度不可原諒，即使向法庭致歉亦無補於事。

法官提及顧明均從2014年起，向被告提出不少於10宗民事訴訟，法官知悉顧明均或對被告有仇恨心理，但這不會構成求情理由，亦不是被告藐視法庭的的藉口。

法官又稱，本案關乎被告學歷真假，被告可能害怕失去專業資格及社會地位，一心想逃避現實而違反法庭命令，但這並非抗辯理由，而他藐視法庭亦有損名聲。

至於訟費，法官表示顧明均聘用資深大律師余若海代表，惟本案案情簡單，不必聘請資深大律師，終下令被告只需向顧明均支付執業大狀（junior counsel）的訟費，約為50萬元。

【案件編號：HCMP 937/20】