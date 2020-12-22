疫下多外賣少運動 1/3人增磅平均逾3.6公斤

緩和時3/4報復式外食

防癌會11月以問卷訪問1094人，近七成因疫情改變運動及飲食習慣。近三成半受訪者體重較疫情前增加，31%男性平均增磅4.2公斤，35%女性則平均增加3.6公斤。

受訪者在疫情前每周平均運動2日，但疫情嚴重時近半數減少運動，每周平均只運動0.8日。減少運動者中更有38%無做運動。飲食方面，近六成半受訪者增加外賣次數，七成半在疫情緩和時報復式外出用餐，約兩成半外出用餐進食分量較平常多。

防癌會稱驚人 籲在家運動

防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢表示，受訪者增磅速度驚人，一年增磅數公斤屬「幾緊要」，估計因市民少運動、多進食有關；而外出用餐多油及多肉，容易致肥。

廖提醒，長期久坐者增加患上子宮內膜癌、腸癌、乳癌及肺癌的風險，亦增因患癌致死的風險。

他建議市民在家中做瑜伽、步行、拉筋等運動，感到心跳加速、微熱出汗便可，亦可將多站立、做家務當作運動。成人每周最少150至300分鐘中度至強度運動，小童應每天運動一小時。

聖誕將至，很多人愛享用大餐。廖建議外賣族要選多菜、低油的食品，海鮮類較紅肉健康，在叫外賣前花點心思，食得健康兼減低患癌風險。