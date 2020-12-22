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建制圍轟政府措施 抗疫基金照通過

【明報專訊】立法會財委會昨審議涉款64億的抗疫基金第四輪撥款，多名建制派在會上大力批評政府抗疫措施，包括斥政府不理解行業運作、批評政府延誤將市民送往檢疫，導致有人等候檢疫期間逝世，要求政府為此道歉問責。最終撥款以32票贊成、1票反對，以及工聯會3票棄權下通過。

熱血公民鄭松泰投下唯一反對票；工聯會麥美娟、陸頌雄、郭偉强均投棄權，該黨行會成員黃國健則缺席投票。此外，多名建制派，包括謝偉俊、民建聯李慧琼、自由黨鍾國斌等人，亦缺席投票。

工聯會麥美娟解釋，抗疫基金事前無諮詢工會、業界意見，64億元注資協助不到太多市民；她舉例，強制檢測市民被要求隔離時，政府可提供津貼，亦未見此輪抗疫基金對跨境司機、文康導師等人有很大幫助，強調政府必須提出有效措施、針對地協助有關行業從業員。

批無爆疫行業須停 不知疾苦

多名議員會上批評政府抗疫措施，鍾國斌稱，不少行業無出現群組感染仍被勒令停業，質疑政府是否了解美容院等行業的運作模式，「不是人人都像高官、專業人士般準時出糧，他們手停口停、無錢交租……痛苦你們明白嗎？我覺得你們不明白」；他稱政府官員可減薪一半，共渡時艱。

張建宗：取積金緩衝要再商

政務司長張建宗回應稱，要求美容業停業是「痛苦決定」，稱美容業遵守防疫措施做到「加零一」，但忍痛要減少人流，稱經濟運作與抗疫要平衡，定會有影響。

無黨派謝偉俊稱，各行業都要供強積金，「可否容許人提取款項，自己救自己？」張稱強積金是作為長遠退休保障之用，是否有緩衝之處要再商討。

被促向死者道歉 「深切慰問」

經民聯梁美芬稱，早前因新冠肺炎逝世的正義聯盟創辦人李偲嫣，其丈夫謝鋮浚提交樣本後10日仍未收到報告，亦有待送檢疫市民在家中等候3日後逝世，斥抗疫失誤是政府責任，認為要有人問責。她多番問政府會否為行政失誤向市民道歉，張建宗僅重複稱向死者家人致以深切慰問、感到難過，「絕對不應該發生」。

民建聯梁志祥問及，會否要求飲食行業領取政府資助後，在限期內不結業；張建宗表示，文件列明資助會分兩期發放，料第一期在1月發放，第二期則在新年期間發放，以提供誘因讓食肆繼續營業。

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