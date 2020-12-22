東江水用剩准回水 料慳費0.7% 水諮會前成員：僅好過無 議員盼3年後爭更大減幅

發展局回覆查詢稱，政府現時沒調整水費的計劃，但謂市民繳交的水費自1995年未有調整，水務經營帳目一直虧損，未能收回營運成本。

發展局：市民水費久未加 一直蝕

發展局向立法會提交文件顯示，鑑於新冠病毒疫情對本港經濟的影響，粵方同意將明年實際水價凍結在2020年水平，即48.21億元，以紓緩香港財政負擔。

文件稱，新協議優化了沿用的「統包總額」方式，即按輸入東江水量而扣減水價，每年供水量上限8.2億立方米將維持不變，而未來3年基本水價，分別為48.85億、49.5億及50.16億。

「基本水費」每年加1.3%

新機制下，每年水價將按節省的東江水量，即每年供水量上限與實際輸入東江水量差額，乘以單位價格（未來3年分別為0.3元、0.304元、0.308元）而扣減；以未來9年年均輸水量不少於7億立方米計算，合共節省約3.24億元。

發展局解釋，東江是廣東其他城市的重要水資源，東江流域的水資源已非常接近開發上限，反映水資源供應緊絀。

發展局又指出，若不在供水協議中，訂明供水上限，將難以確保乾旱時，可獲充足供水，故認為應沿用「統包總額」方式。

民建聯立法會議員劉國勳稱新協議「行出一步」，又說未來3年基本水價加幅較內地通脹及物價升幅低，希望港府3年後與內地商討新協議時爭取更大減幅。

文志森促研海水化淡

水諮會前成員、綠色力量副主席文志森認為，新扣減機制與按量付費方式有明顯出入，而且扣減比例不足1%，只是「好過無」。

文志森又稱，東江水資源有限，促港府研究興建更多海水化淡廠，以應付極端天氣需求。