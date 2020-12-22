申英政治庇護 羅冠聰：永不棄港人身分

稱無BNO 續領港護照無異送中

羅冠聰在fb表示，申請政治庇護後，將成為流散在全球各地的其中一名香港人，但稱無論身在何方，「我永遠都不會放棄香港人的身分，也會為這個代表着意志、勇敢、追求自由的身分而自豪」。羅稱英國的政治庇護審批嚴謹且高門檻，雖然他擁有媒體資源，但將和其他申請者一樣經歷相同的程序，了解當中的繁複和問題；他認為這經歷能使其向英國政府提供意見，便利其他香港「手足」的申請，並能再次透過自身引起英國政界對香港流亡者的關注。他表示，令在英國的港人得到更適切的援助，是其倡議工作中的重要部分。

昨日是冬至，羅冠聰表示掛念香港的一切，但稱「官媒喉舌將我列為國安法下的通緝犯，已印證了香港一日被暴政籠罩，我也無法重回我的家鄉」。他稱身處海外，唯一能回報香港的只有永無休止與政權纏鬥，希望在世界各地的手足凝聚成更重要的力量，守護着香港的文化、價值。

羅冠聰涉嫌煽動分裂國家，自7月底被警方通緝，警方消息稱，一旦羅回港將被拘捕。他另涉及今年六四集會「明知而參與未經批准集結罪」。