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英媒：法稱頭號通緝犯匿港 「99%肯定」再犯案

【明報專訊】英國傳媒引述法國警方稱，法國44歲頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）目前正藏匿香港，無證據顯示他已離港，並且「99%肯定」他會犯下其他嚴重罪行，呼籲港人留意。

資料顯示，法國與港府於2017年5月4日簽署引渡協議，但法國外交部今年8月初宣布，因應《港區國安法》實施，法國不會執行與香港簽署的引渡協議，而港府約一周後也表示暫停與法國的引渡協議。本報昨向警方及入境處查詢，警方至截稿前未回覆，入境處稱不評論個別個案。

涉斧頭斬殺同事 港法現暫停引渡

英國天空新聞台（Sky News）報道，瓦利涉嫌於2011年在法國東部的巴塞爾—米盧斯—弗賴堡歐洲機場控制塔，用斧頭殺死同事邁耶（Jean Meyer）後潛逃至瑞士，並把護照上的姓氏「O」改成「Q」，及後再逃往澳門及香港。2014年，香港當局發現他偽造護照及非法入境後，曾拘捕他及監禁一段時間。

法國逃犯逮捕和搜查隊負責人克羅利（Jacques Croly）指出，瓦利從2016年起下落不明，惟法國當局於2018年接報稱他仍身處香港，因他已向港方交出護照，故現時無旅遊證件，亦不屬於任何犯罪組織，至今未有他已離開香港的消息。

克羅利強調，瓦利患有抑鬱症，偏執及精神分裂，形容「任何遇到他的人都有危險」，有必要讓香港市民充分意識到瓦利的危險程度。克羅利表示，警方已把他列名在歐洲最緊急追捕犯人檔案中，積極部署追捕。

相關字詞﹕法國頭號通緝犯

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