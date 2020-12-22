冬至請願 12港人家屬要求北上聽審 函內地提5訴求 促預早通知日期公開庭審

被控港人黃偉然的太太與另一被控港人李子賢的爸爸昨午到入境處遞交請願信，要求該處協助並陪同家屬到內地聽審。黃太代表家屬讀出公開信，稱內地當局至今未向家屬提供起訴書，令他們無從得知家人在內地面對的控罪詳情；又稱部分家屬現計劃前往深圳旁聽，惟憂慮內地當局以疫情為借口及以行政手段阻止。

要求提供起訴書 允自委律師辯護

家屬在公開信向內地當局提出5項要求，包括公開並直播庭審；開審前不少於20日通知家屬，以及早做病毒檢測及其他安排，或以檢測結果代替強制隔離；向家屬提供起訴書及會見筆錄，並公開法庭組成名單；告知所有官派律師的身分及聯絡；以及由家屬委託的律師辯護。12港人家屬並向特首發公開信，重申上述訴求。

六函丈夫無回音 稱官派律師失聯

黃太稱，與丈夫分隔120多天，希望內地當局提早通知丈夫的審訊日期，「很想見他（丈夫）一面」。她稱，曾6次寄信給在看守所的丈夫，並要求官派律師為她確認信件是否送達，惟該官派律師自上月25日起失去聯絡。

李子賢爸爸憶述，一家四口在去年冬至時仍「開開心心、齊齊整整」，但今年兒子被扣押在鹽田，「心情非常空虛、很擔心」，他希望12名港人能早日回港，與家人團聚。

保安局：不干預內地司法 助轉交訴求

保安局回覆表示，內地機關正按其法制處理案件，港府不會干預，入境處及駐粵辦接獲家屬求助後，按家屬意願向內地機關轉交不同內容的書面訴求，而內地機關已書面回覆，確認12人的身體狀况良好等；家屬如有求助，可繼續與入境處聯絡。