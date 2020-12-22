中日研究泰斗傅高義辭世 享壽90

中方稱「中國老朋友」 深切哀悼

傅高義曾任哈佛大學費正清中國研究中心主任，中心昨在社交網站公布其逝世消息。中國駐美大使崔天凱昨在Twitter稱，傅高義是傑出的中國研究學者，對中美關係及兩國人民之間的友誼作出重大貢獻。

曾談反修例 籲京展現更友好一面

傅高義1930年於美國出生，據哈佛大學介紹，1958年他在哈佛取得社會學博士學位，1964年起在該校任教，亦曾在1993至1995年任美國國家情報委員會國家東亞情報員。精通日文和中文的傅高義被稱為「日本通」及「中國通」，著作有《日本第一》、《鄧小平時代》等。

傅高義去年底及今年初曾訪港，並接受英國廣播公司（BBC）訪問談及反修例運動。他認為，北京當局或憂慮倘對港態度太軟弱，內地人民或會提出要求，故不可能允許所有示威、聆聽所有抗議訴求。不過他說當局可於非原則問題上調整，向香港學生展現更友好一面。他又稱在鄧小平之後，部分中國領導人沒好好留意普遍港人的感受。