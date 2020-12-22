港聞

港聞二

中日研究泰斗傅高義辭世 享壽90

【明報專訊】資深中日社會研究專家、哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra F. Vogel）因手術後的併發症逝世，享年90歲。傅高義曾接受傳媒訪問談及去年本港反修例運動，他說北京當局或憂慮倘對港態度太軟弱，內地人民亦會提出要求，但認為北京可向香港學生展現更友好一面。外交部發言人汪文斌昨稱，傅高義「是中國人民的老朋友」，中方對其逝世表示深切哀悼，對其家人表示誠摯慰問。汪又說，傅高義為促進中美溝通與交流、增進兩國人民的相互了解作出不懈努力，中方將銘記他為推動中美關係發展所作的貢獻。

中方稱「中國老朋友」 深切哀悼

傅高義曾任哈佛大學費正清中國研究中心主任，中心昨在社交網站公布其逝世消息。中國駐美大使崔天凱昨在Twitter稱，傅高義是傑出的中國研究學者，對中美關係及兩國人民之間的友誼作出重大貢獻。

曾談反修例 籲京展現更友好一面

傅高義1930年於美國出生，據哈佛大學介紹，1958年他在哈佛取得社會學博士學位，1964年起在該校任教，亦曾在1993至1995年任美國國家情報委員會國家東亞情報員。精通日文和中文的傅高義被稱為「日本通」及「中國通」，著作有《日本第一》、《鄧小平時代》等。

傅高義去年底及今年初曾訪港，並接受英國廣播公司（BBC）訪問談及反修例運動。他認為，北京當局或憂慮倘對港態度太軟弱，內地人民或會提出要求，故不可能允許所有示威、聆聽所有抗議訴求。不過他說當局可於非原則問題上調整，向香港學生展現更友好一面。他又稱在鄧小平之後，部分中國領導人沒好好留意普遍港人的感受。

上 / 下一篇新聞

合法集會禁蒙面 終院裁合憲 判辭：旨在應對去年暴力 梁國雄：苛刻施額外限制
合法集會禁蒙面 終院裁合憲 判辭：旨在應對去年暴力 梁國雄：苛刻施額外限制
緊急法裁合憲：應對危急 政府需擁彈性權力
緊急法裁合憲：應對危急 政府需擁彈性權力
梁家傑批裁決「好似好離地」 梁美芬：示威自由須制約
梁家傑批裁決「好似好離地」 梁美芬：示威自由須制約
指控警阻採訪 記協敗訴 官：有合理爭議空間 應循民事索償
指控警阻採訪 記協敗訴 官：有合理爭議空間 應循民事索償
中催淚彈爆粗罵警 男子上訴脫罪嘆失工作
中催淚彈爆粗罵警 男子上訴脫罪嘆失工作
林卓廷保釋 新增不准離港條件
林卓廷保釋 新增不准離港條件
非法集結罪成 理大女生囚8月
非法集結罪成 理大女生囚8月
冬至請願 12港人家屬要求北上聽審 函內地提5訴求 促預早通知日期公開庭審
冬至請願 12港人家屬要求北上聽審 函內地提5訴求 促預早通知日期公開庭審
英媒：法稱頭號通緝犯匿港 「99%肯定」再犯案
英媒：法稱頭號通緝犯匿港 「99%肯定」再犯案
申英政治庇護 羅冠聰：永不棄港人身分
申英政治庇護 羅冠聰：永不棄港人身分
長假前檢1200萬元毒品 拘39人
長假前檢1200萬元毒品 拘39人
東江水用剩准回水 料慳費0.7% 水諮會前成員：僅好過無 議員盼3年後爭更大減幅
東江水用剩准回水 料慳費0.7% 水諮會前成員：僅好過無 議員盼3年後爭更大減幅
建制圍轟政府措施 抗疫基金照通過
建制圍轟政府措施 抗疫基金照通過
疫下多外賣少運動 1/3人增磅平均逾3.6公斤
疫下多外賣少運動 1/3人增磅平均逾3.6公斤
拒出示博士學歷正本 培正前校監藐視法庭囚6周
拒出示博士學歷正本 培正前校監藐視法庭囚6周
科大研發透氣納米薄膜 可製口罩及化淡海水
科大研發透氣納米薄膜 可製口罩及化淡海水
專上學院條例檢討諮詢 倡收生不足取消註冊
專上學院條例檢討諮詢 倡收生不足取消註冊
研神經退化機理藥物 中大教授獲裘槎獎 嘆疫下科研添波折
研神經退化機理藥物 中大教授獲裘槎獎 嘆疫下科研添波折
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】非持牌人 檔主無資助 葉劉幫食店「追數」 大罵食環署長
【Emily】非持牌人 檔主無資助 葉劉幫食店「追數」 大罵食環署長
【Emily】Ann姐批無失業援助 代市民點歌畀張建宗
【Emily】Ann姐批無失業援助 代市民點歌畀張建宗
【Emily】湯漢疫下聖誕賀辭 籲用IT與人保持聯繫
【Emily】湯漢疫下聖誕賀辭 籲用IT與人保持聯繫
【Emily】工展會今年轉網上 實體下年4月復活
【Emily】工展會今年轉網上 實體下年4月復活
【Emily】製15頁「報告」 議會監察斥泛民hea做
【Emily】製15頁「報告」 議會監察斥泛民hea做
【Emily】海洋公園水獺企鵝密密添丁
【Emily】海洋公園水獺企鵝密密添丁