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非法集結罪成 理大女生囚8月

【明報專訊】去年10月27日網民發起遊行，4名學生被控參與非法集結、使用蒙面物品等罪，案件昨於九龍城裁判法院裁決。其中一名理大設計系女生早前供稱，帶槌外出是為了回工作室在裙子兩旁暗袋邊上加鉚釘，主任裁判官嚴舜儀不接納其證供，裁定她3項罪名成立，判監8個月。其餘被告因警員有可能認錯等，裁定罪名不成立，其中兩人兼得訟費。

被告依次為傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲少年，報稱學生。4人同被控一項非法集結罪，指稱4人2019年10月27日在紅磡德安街與紅磡道交界，與其他不知名者參與非法集結，另各被控一項身處非法集結時使用蒙面物品。首被告另被控一項管有攻擊性武器罪，即一把29厘米的槌。

官不接納女生說辭 另3人脫罪

首被告早前辯稱，當晚帶槌外出是為了回工作室，在裙子兩旁暗袋邊上加鉚釘，她於庭上示範失敗。嚴官說，被告明顯知道失敗風險高，質疑為何不另覓接合鉚釘服務，故不接納其證供。對於首被告稱自己是路過，嚴官質疑，若她感到好奇為何不留在行人天橋，又認為她戴口罩是為避過罪責，裁定被告3項罪名成立，判監8個月。

至於其餘3名被告，嚴官認為警員皆認錯林和袁為之前留意到的兩名女示威者。另外，即使第四被告的特徵與擲物者相符，但現場人多，不能排除衣物相同的可能，故裁定3人罪名不成立。

【案件編號： KCCC656/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕禁蒙面法 管有攻擊性武器 非法集結 理大 紅磡 反修例運動

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