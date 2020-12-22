指控警阻採訪 記協敗訴 官：有合理爭議空間 應循民事索償

記協失望：民事索償困難

記協主席楊健興表示對結果失望和沮喪，需時研究上訴否。對於法庭建議記者民事索償，楊說每宗個案涉不同記者和媒體，未清楚多少人會提民事索償，但強調記協呈交的記者個案均是具名，並附上片段和照片作實。楊認為民事索償有一定困難，以去年6．12金鐘事件為例，即使有片段顯示警方向記者身處的位置發射橡膠子彈，但未知子彈從哪個方向飛來，未必找到涉事警員身分。

警方歡迎裁決，稱一直尊重新聞自由和傳媒採訪權利，亦明白記者要在現場採訪拍攝；警隊會續在不影響警方行動效率前提下，盡量配合傳媒採訪工作。

記協提出超過200頁指控，涉13名記者被警員阻礙採訪或武力對待，包括被射橡膠子彈、近距噴催淚煙、遭強光照射攝錄工具及粗言辱罵等。周家明法官在判辭說，法庭收到記協入稟狀時，已知本案指控難透過司法覆核解決，應以民事入稟追討。周官稱若記者認為遭警員粗暴對待，應向警務處長或政府追討，法庭會基於事實及情况裁決。周官強調非鼓勵任何人採取法律行動，事主可自行決定是否興訟。

官：司法覆核無法裁指控屬實否

警方協助採訪責任非絕對

記協早前提出，即使法庭不能就13宗個案作事實裁斷，亦可視之為有表面證據的「假定事實」（assumed facts），裁警方阻採訪，違基本法第27條及人權法第16條。周官在判辭表明，記協提出的做法不恰當，因與訟各方沒同意以「假定事實」為基礎，而記協呈交個案範圍甚廣，不止個別事件，部分更備受爭議。

周官認為，如記協針對警方指控屬實，在欠進一步解釋及證據下，警員無疑未能配合、甚至妨礙傳媒合法採訪，法庭可裁定警方違法，但這樣無法達到真正的目的；關鍵問題在於指控是否屬實，而本宗司法覆核無法處理這議題。

周官指出，雖基本法及人權法列明警方有責任助傳媒採訪，但法庭不宜頒下籠統模糊的裁決，因相關責任非絕對，亦要考慮警方維護法紀職責、示威者和記者行為合法性等，且警方享有廣泛酌情權採取適當做法，故裁定記協敗訴。

【案件編號：HCAL2915/19】

明報記者

（反修例風暴）