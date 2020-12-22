港聞

港聞一

指控警阻採訪 記協敗訴 官：有合理爭議空間 應循民事索償

【明報專訊】香港記者協會早前就警方未能配合甚至妨礙傳媒採訪，入稟申請司法覆核。高等法院法官昨頒下判辭裁定記協敗訴。法官稱本案有合理爭議空間，但記協對警隊提出的指控涉事實裁斷，不宜透過覆核處理，涉事記者應循民事途徑索償，並強調法庭今次沒裁定警方有否違反《基本法》及《人權法》，要判斷警方違法否，須透過民事訴訟全面調查。

記協失望：民事索償困難

記協主席楊健興表示對結果失望和沮喪，需時研究上訴否。對於法庭建議記者民事索償，楊說每宗個案涉不同記者和媒體，未清楚多少人會提民事索償，但強調記協呈交的記者個案均是具名，並附上片段和照片作實。楊認為民事索償有一定困難，以去年6．12金鐘事件為例，即使有片段顯示警方向記者身處的位置發射橡膠子彈，但未知子彈從哪個方向飛來，未必找到涉事警員身分。

警方歡迎裁決，稱一直尊重新聞自由和傳媒採訪權利，亦明白記者要在現場採訪拍攝；警隊會續在不影響警方行動效率前提下，盡量配合傳媒採訪工作。

記協提出超過200頁指控，涉13名記者被警員阻礙採訪或武力對待，包括被射橡膠子彈、近距噴催淚煙、遭強光照射攝錄工具及粗言辱罵等。周家明法官在判辭說，法庭收到記協入稟狀時，已知本案指控難透過司法覆核解決，應以民事入稟追討。周官稱若記者認為遭警員粗暴對待，應向警務處長或政府追討，法庭會基於事實及情况裁決。周官強調非鼓勵任何人採取法律行動，事主可自行決定是否興訟。

官：司法覆核無法裁指控屬實否

警方協助採訪責任非絕對

記協早前提出，即使法庭不能就13宗個案作事實裁斷，亦可視之為有表面證據的「假定事實」（assumed facts），裁警方阻採訪，違基本法第27條及人權法第16條。周官在判辭表明，記協提出的做法不恰當，因與訟各方沒同意以「假定事實」為基礎，而記協呈交個案範圍甚廣，不止個別事件，部分更備受爭議。

周官認為，如記協針對警方指控屬實，在欠進一步解釋及證據下，警員無疑未能配合、甚至妨礙傳媒合法採訪，法庭可裁定警方違法，但這樣無法達到真正的目的；關鍵問題在於指控是否屬實，而本宗司法覆核無法處理這議題。

周官指出，雖基本法及人權法列明警方有責任助傳媒採訪，但法庭不宜頒下籠統模糊的裁決，因相關責任非絕對，亦要考慮警方維護法紀職責、示威者和記者行為合法性等，且警方享有廣泛酌情權採取適當做法，故裁定記協敗訴。

【案件編號：HCAL2915/19】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕警務處 司法覆核 記協 採訪權 阻撓 反修例運動

上 / 下一篇新聞

合法集會禁蒙面 終院裁合憲 判辭：旨在應對去年暴力 梁國雄：苛刻施額外限制
合法集會禁蒙面 終院裁合憲 判辭：旨在應對去年暴力 梁國雄：苛刻施額外限制
緊急法裁合憲：應對危急 政府需擁彈性權力
緊急法裁合憲：應對危急 政府需擁彈性權力
梁家傑批裁決「好似好離地」 梁美芬：示威自由須制約
梁家傑批裁決「好似好離地」 梁美芬：示威自由須制約
中催淚彈爆粗罵警 男子上訴脫罪嘆失工作
中催淚彈爆粗罵警 男子上訴脫罪嘆失工作
林卓廷保釋 新增不准離港條件
林卓廷保釋 新增不准離港條件
非法集結罪成 理大女生囚8月
非法集結罪成 理大女生囚8月
中日研究泰斗傅高義辭世 享壽90
中日研究泰斗傅高義辭世 享壽90
冬至請願 12港人家屬要求北上聽審 函內地提5訴求 促預早通知日期公開庭審
冬至請願 12港人家屬要求北上聽審 函內地提5訴求 促預早通知日期公開庭審
英媒：法稱頭號通緝犯匿港 「99%肯定」再犯案
英媒：法稱頭號通緝犯匿港 「99%肯定」再犯案
申英政治庇護 羅冠聰：永不棄港人身分
申英政治庇護 羅冠聰：永不棄港人身分
長假前檢1200萬元毒品 拘39人
長假前檢1200萬元毒品 拘39人
東江水用剩准回水 料慳費0.7% 水諮會前成員：僅好過無 議員盼3年後爭更大減幅
東江水用剩准回水 料慳費0.7% 水諮會前成員：僅好過無 議員盼3年後爭更大減幅
建制圍轟政府措施 抗疫基金照通過
建制圍轟政府措施 抗疫基金照通過
疫下多外賣少運動 1/3人增磅平均逾3.6公斤
疫下多外賣少運動 1/3人增磅平均逾3.6公斤
拒出示博士學歷正本 培正前校監藐視法庭囚6周
拒出示博士學歷正本 培正前校監藐視法庭囚6周
科大研發透氣納米薄膜 可製口罩及化淡海水
科大研發透氣納米薄膜 可製口罩及化淡海水
專上學院條例檢討諮詢 倡收生不足取消註冊
專上學院條例檢討諮詢 倡收生不足取消註冊
研神經退化機理藥物 中大教授獲裘槎獎 嘆疫下科研添波折
研神經退化機理藥物 中大教授獲裘槎獎 嘆疫下科研添波折
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】非持牌人 檔主無資助 葉劉幫食店「追數」 大罵食環署長
【Emily】非持牌人 檔主無資助 葉劉幫食店「追數」 大罵食環署長
【Emily】Ann姐批無失業援助 代市民點歌畀張建宗
【Emily】Ann姐批無失業援助 代市民點歌畀張建宗
【Emily】湯漢疫下聖誕賀辭 籲用IT與人保持聯繫
【Emily】湯漢疫下聖誕賀辭 籲用IT與人保持聯繫
【Emily】工展會今年轉網上 實體下年4月復活
【Emily】工展會今年轉網上 實體下年4月復活
【Emily】製15頁「報告」 議會監察斥泛民hea做
【Emily】製15頁「報告」 議會監察斥泛民hea做
【Emily】海洋公園水獺企鵝密密添丁
【Emily】海洋公園水獺企鵝密密添丁