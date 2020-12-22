梁家傑批裁決「好似好離地」 梁美芬：示威自由須制約

保安局回覆本報查詢時指出，雖然最近整體治安大致回復，但仍有涉及爆炸品的案件出現，部分人的守法意識亦因社會動盪變得薄弱，故不能掉以輕心，會繼續密切留意公共安全情况。

683人涉違蒙面法 138人被控

就終審法院裁決，身兼資深大律師的公民黨主席梁家傑批評，終院假設行政和立法機關仍健康和正常地行事，予人「終審法院好似好離地」之感，令人失望，並認為假如法院仍用離地思維判案，「（思維）與在地情况好大距離」，失信於港人的情况只會愈來愈嚴重。

經民聯立法會議員梁美芬歡迎裁決，認為有助釐清多月以來的爭議，即遊行示威的自由並非絕對，須受到一定程度的制約。

口罩令禁蒙面法並存

周浩鼎：健康理由可作辯解

禁蒙面法實施後約3個月便遇上新冠病毒疫情，政府在疫情下頒下「口罩令」，而禁蒙面法亦存在，對於兩者會否矛盾，民建聯立法會議員周浩鼎認為，限聚令下「什麼遊行集會都沒有」，故此相信暫不會有矛盾，亦估計禁蒙面法短期內未必派上用場。他又引述條文指出，對使用蒙面物品無合理辯解才屬犯罪，但現時戴口罩有健康理由可作合理辯解，相信警方執法時亦會考慮到有關人等是否為遮掩身分而蒙面。

（反修例風暴）