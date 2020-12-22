緊急法裁合憲：應對危急 政府需擁彈性權力

稱基本法司法覆核立會可制約

終審法院引述基本法第56（2）、62（5）和73（1）條指出，雖然立法會負責制定、修改和廢除法律，但政府同樣有權擬定和提出附屬法例，故本案重點在於，政府是否符合基本法的規定，根據緊急法獲立法會賦權訂定《禁蒙面法》。

終院認為，政府制定附屬法例確有一定限制，但當政府應對「緊急」或「危害公安」的情况時，立法會有需要賦予政府寬廣和彈性的立法權力，「緊急」或「危害公安」本身亦難被詳盡定義，否則政府或會面對束手無策的處境。至於緊急法容許政府處以最高刑罰，終院同樣認為有關做法旨在賦予政府最大程度的彈性。

終院指出，緊急法本身已要求政府真誠和合理地基於「緊急」或「危害公安」的情况制定規例；法庭會透過司法覆核的機制作出審視；立法會可透過「先訂立後審議」的程序修改或否決規例；規例亦必須履行基本法中，對市民基本權利的保護，以及符合「依法規定」及「相稱性」的要求，認為有關權力並非完全不受限制。

指人大沒聲明違基本法

就民主派一方質疑，行會可以基於保密原則拒絕向法庭交代立例原因，終院表明不接受有關說法，認為觀乎本案情况，特首已焦急地向大眾和立法會交代箇中原因。

終院另形容，緊急法已立法近一世紀，甚至在回歸前經歷兩次憲制挑戰，人大常委會沒聲明緊急法有違基本法，認為緊急法與回歸後的憲制秩序並無不相容之處。

（反修例風暴）