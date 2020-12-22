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合法集會禁蒙面 終院裁合憲 判辭：旨在應對去年暴力 梁國雄：苛刻施額外限制

【明報專訊】政府去年10月初因應反修例運動，引用《緊急情况規例條例》（下稱《緊急法》） 制定《禁止蒙面規例》（下稱《禁蒙面法》），25名民主派人士就兩法例的合憲性提司法覆核，案件上訴至終審法院。終院昨日頒下判辭，指緊急法授予政府制定附屬法例的權力受有效制約，一致裁定緊急法合憲；而禁蒙面法旨在應對去年持續的暴力情况，預防暴力出現，一致裁定禁止在合法及非法的集會及遊行蒙面均屬合憲。民主派並須向政府支付訟費。

政府：同意需考慮香港整體利益

民主派申請人之一梁國雄表示對判決感到失望，認為若在合法集會亦不可以戴面罩，是一個非常苛刻、額外施加限制的做法，與公民享受集會示威權的原則相反。

政府表示歡迎新裁決，並完全同意終院指出，在平衡社會利益和個人權利兩者之間時，需考慮香港的整體利益，即蒙面違法者隱藏身分，以為不用受到法律制裁而作出違法行為，實屬對法治的損害。

此案由終院首席法官馬道立，3名常任法官李義、霍兆剛和張舉能，以及非常任法官賀輔明勳爵一同審理，並作出一致裁決。有關禁蒙面法的爭議是，若緊急法獲裁定合憲，按此法訂立的禁蒙面法下施加的禁制是否相稱，因而合法地限制受保障的權利。

稱集會自由私隱權非絕對

受限公共秩序保障他人權利

終院判辭開始先提到，香港是長久而來被認為安全的城市，但在去年6至10月期間爆發了罕見及持續的違法暴力事件，而去年10月初的情况，毫無疑問是非常嚴峻，因此「必須做一點事」（something has to be done）。而政府的決定是引用緊急法制訂禁蒙面法。

終院表示，禁蒙面法雖然限制了集會自由、言論自由及私隱權，而這些權利是受到《基本法》及《香港人權法案》保障，但此等權利並非絕對，而是受到合法限制，包括公眾安全、公共秩序，及保障他人的權利。

消蒙面壯膽助警執法

稱可避和平集會現暴力

判辭再按照政府呈上雙方不爭議的證據指出，去年6月至10月初，大規模的示威擾亂公眾秩序，如有人在警署旁縱火、堵塞機場港鐵等基建，多達2135人因而被捕，當中有超過三成是學生，一成為18歲以下的人；示威者除用「全黑裝束」（Block Bloc）戰術隱藏身分及逃避拘捕，亦會暴力報復與他們持相反意見的人。

終院同意政府禁蒙面法的設立，旨在應對去年持續的暴力情况，而規例屬預防及阻嚇性質，包括消除蒙面對違法者的壯膽作用，及有助警方執法、調查及提控，並避免蒙面示威者令和平集會出現暴力；因此不論在合法或未經批准的遊行集會，規例的限制沒有超乎所需程度，與目的相稱。

只考慮去年設立情况 無關現况

終院續說，市民在禁蒙面法限制下仍可和平集會，在權衡各方權益以及香港整體利益後，認為禁蒙面法「對社會有明顯益處」，一致裁定禁蒙面法合憲。至於民主派一方提及疫情下的「口罩令」與禁蒙面法有衝突，終院表示，判辭只考慮去年10月規例設立的情况，與現時情况無關。

【案件編號：FACV6-9/20】

（反修例風暴）

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相關字詞﹕緊急法 禁蒙面法 終極上訴 反修例運動

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