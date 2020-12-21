創辦人自學機械工程程式設計

港員工主力研發 組裝委內地廠

公司約10人，主要負責研發工作。最初期出貨的機械人，在香港由他們親手組裝，當出貨量達到兩位數後，人手和地方都不夠，所以委託內地代工廠組裝。為了保護商業秘密，絕大部分軟件都是運到香港才安裝。

公司的送餐及送貨機械人暫時只有一個儲物空間，每次只能送餐或送貨給一名消費者。對此，李國康表示，初期以穩陣為先，設計較保守。現正研發有多個儲物空間的新型號，以便一次過送餐或送貨給多名消費者；也可以將熱食和凍飲分開存放，並有意研發一款較大型機械人，應用於大型食肆內，送餐盤給顧客之外也回收餐盤。

早前完成1600萬融資

李國康又稱，機械人屬於「自主移動機械人」（AMR）的一種，特點是可以自主行走、避障及創建地圖。除送餐及送貨，公司亦使用相同底盤，推出消毒機械人，並計劃明年初用同一底盤，推出另外兩種新用途機械人。

他估計，若將不同用途機械人合計，明年出貨量可達到200部以上，當中以日本和泰國最多。公司近月已錄得營運盈利，早前亦完成了1600萬元融資， 資金方面不成問題。