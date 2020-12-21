龍翔道8車飛馳 雷諾避死車越兩線撼福士

涉事雷諾32歲男司機，報稱胸口痛，車上一名31歲鄭姓女乘客則報稱臉及手腕受傷，救護員為她戴上頸箍，再由擔架送上救護車；另一輛福士23歲梁姓男司機則頸部受輕傷，3人均輕傷清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

兩司機清醒送院 女客戴頸箍上白車

事發昨凌晨近2時，網上流傳事發時的車Cam片顯示，一輛私家車沿龍翔道慢線行駛，至黃大仙中心南館對開時，因應前方有解款車亮起死火燈收慢，尾隨的雷諾疑收掣不及，緊急由慢線至中線時「甩尾」，車輛失控撞向右邊路中分隔石壆，再遭快線駛至的福士攔腰猛撼，雷諾被撞後再反彈撼向左邊防欄，尾隨駛至的車輛需急煞及閃避，險象環生。意外發生時，最少有8輛車高速飛馳，不斷傳出「隆隆」引擎聲。

警方接報到場將慢、快線臨時封鎖，雷諾車頭嚴重損毁，右邊車身凹陷，氣袋彈出，福士車頭泵把飛脫，現場遺留約5米長胎痕，意外真正起因仍有待深入調查。